Colón empieza a palpitar el partido de este sábado, desde las 18, ante Defensores de Belgrano en el Brigadier López por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, con la tranquilidad de tener garantizado el quinto puesto, pero con la ambición de mejorar su ubicación de cara al Reducido.
Colón calentó la previa del duelo crucial ante Defensores de Belgrano en las redes
Colón buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita escalar al tercer o cuarto puesto y por eso se espera un colmado Brigadier López
Por Ovación
Colón busca una despedida a estadio lleno
La expectativa crece entre los hinchas, que se preparan para copar el Cementerio de los Elefantes para brindar un impulso extra. El objetivo es conseguir los tres puntos y esperar otros resultados para intentar quedarse con el tercer o cuarto lugar de la Zona A, posiciones que pueden ofrecerle mejores condiciones para afrontar los cruces eliminatorios.
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Además, la gente prepara un recibimiento especial para darle un marco imponente a la última presentación de Colón en esta etapa del campeonato. La intención es que el equipo sienta el respaldo desde el primer minuto y encuentre en las tribunas un impulso extra para cerrar la fase regular de la mejor manera.
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El club no quiso quedarse al margen de ese clima y alimentó la ilusión con una publicación en sus plataformas oficiales. “Este sábado todos juntos en casa”, fue el mensaje elegido para convocar a los hinchas y reforzar la expectativa por una tarde que puede marcar el punto de partida de un nuevo desafío para el Sabalero.