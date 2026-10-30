Colón calentó la previa del duelo crucial ante Defensores de Belgrano en las redes

Colón buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita escalar al tercer o cuarto puesto y por eso se espera un colmado Brigadier López

Colón empieza a palpitar el partido de este sábado, desde las 18, ante Defensores de Belgrano en el Brigadier López por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional , con la tranquilidad de tener garantizado el quinto puesto, pero con la ambición de mejorar su ubicación de cara al Reducido.

Colón busca una despedida a estadio lleno

La expectativa crece entre los hinchas, que se preparan para copar el Cementerio de los Elefantes para brindar un impulso extra. El objetivo es conseguir los tres puntos y esperar otros resultados para intentar quedarse con el tercer o cuarto lugar de la Zona A, posiciones que pueden ofrecerle mejores condiciones para afrontar los cruces eliminatorios.

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Además, la gente prepara un recibimiento especial para darle un marco imponente a la última presentación de Colón en esta etapa del campeonato. La intención es que el equipo sienta el respaldo desde el primer minuto y encuentre en las tribunas un impulso extra para cerrar la fase regular de la mejor manera.

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El club no quiso quedarse al margen de ese clima y alimentó la ilusión con una publicación en sus plataformas oficiales. “Este sábado todos juntos en casa”, fue el mensaje elegido para convocar a los hinchas y reforzar la expectativa por una tarde que puede marcar el punto de partida de un nuevo desafío para el Sabalero.