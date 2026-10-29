Los hinchas de Colón preparan una recepción especial para meterle presión a Defensores

Los hinchas de Colón impulsan una iniciativa para teñir de rojo y negro el Brigadier López para el encuentro ante Defensores de Belgrano. ¿De qué se trata?

Colón se juega mucho más que tres puntos este sábado, desde las 18, cuando recibirá a Defensores de Belgrano y la gente lo sabe. La misión de conseguir una victoria y esperar otros resultados para intentar escalar posiciones en la zona A de la Primera Nacional antes del inicio del Reducido .

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Con el quinto puesto ya asegurado, el Rojinegro todavía tiene la posibilidad de terminar tercero. Por eso, el encuentro será determinante para definir desde qué lugar afrontará la etapa decisiva del campeonato. En ese contexto, los hinchas quieren hacer su parte y preparar una recepción especial.

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Los hinchas de Colón preparan un recibimiento especial

La iniciativa apunta a generar una verdadera fiesta en las tribunas, con una lluvia de papelitos que le dé un marco especial a la salida del equipo al campo de juego. Para eso, los simpatizantes convocaron a los hinchas a preparar los papelitos en sus casas y llevarlos el sábado a la cancha. Además, quienes no puedan hacerlo por su cuenta tendrán la posibilidad de acercarse a un punto de encuentro para buscarlos.

Los hinchas de Colón preparan un recibimiento especial.

El objetivo es que el Brigadier López vuelva a convertirse en un escenario imponente, con el empuje de su gente como protagonista. En un partido en el que cada detalle puede influir, el acompañamiento de la hinchada aparece como un factor importante para presionar al rival y hacer sentir la localía.

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Colón necesita ganar para alimentar la ilusión de terminar más arriba y llegar al Reducido en las mejores condiciones posibles. Sus hinchas ya comenzaron a jugar el partido: la convocatoria está en marcha y la intención es que el recibimiento sea inolvidable, a la altura de lo que se juega el Sabalero en Santa Fe.