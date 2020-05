Colón: A seis años de un amargo recuerdo

Fue la crónica de una muerte anunciada, si bien Colón perdió la categoría el 24 de mayo del 2014, la realidad indica que el Sabalero ya estaba condenado cuando le quitaron los seis puntos y cuando la AFA le dio por perdido el partido ante Atlético Rafaela con quien justamente se enfrentaría en partido único para saber quien seguía jugando en Primera División.

No le alcanzó la muy buena campaña del Torneo Final en donde cosechó nada menos que 30 puntos, el agónico gol de Lucas Alario para vencer a Olimpo por 2-1 le permitió medirse con la Crema en el Gigante de Arroyito. Si bien ese triunfo ante el elenco bahiense le dio una vida más, la realidad indica que Atlético Rafaela llegaba mejor a esa final.

Colón afrontó la parte final del torneo con la angustia que significaba la perdida de la categoría y esa presión lo fue envolviendo al equipo que no llegó de la mejor manera, tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Y en los 90' el triunfo de Atlético Rafaela por 1-0 con gol de Rodrigo Depetris terminó siendo lógico. De esa manera, después de 19 años, el Rojinegro volvía a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Síntesis

Colón: Germán Montoya; Luis Castillo, Germán Conti, Lucas Landa, Mariano Bíttolo; Gabriel Graciani, César Meli, Ezequiel Videla, Jacobo Mansilla; Carlos Martín Luque y Lucas Alario. DT: Diego Osella.

Atlético Rafaela: Esteban Conde; Andrés Rodales, Ariel Garcé, Rodrigo Erramuspe, Juan Eluchans; Rodrigo Depetris, Adrián Bastía, Matías Fissore, Cristian Canhué; Diego Vera y Lucas Albertengo. DT: Jorge Burruchaga.

Goles: ST 11' Rodrigo Depetris (AR).

Cambios: ST 16' Darío Gandín x Luque (C) y Matías Sosa x Bittolo (C), 26' Joel Sacks x Depetris (AR), 27' Osmar Ferreyra x Fissore (AR), 29' Facundo Curuchet x Castillo (C), 36' Federico González x Canuhé (AR).

Amonestados: Videla, Landa, Conti y Alario (C), Bastía y Depetris (AR).

Expulsados: ST 20' Jacobo Mansilla (C).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Gigante de Arroyito.