Colón suma más de lo que juega y está mejor en la tabla que en la cancha

En los últimos cuatro partidos, Colón obtuvo dos victorias y dos derrotas. Es decir, sumó seis puntos sobre 12 con una efectividad del 50%. Matemáticamente no está mal, pero lo preocupante fue el nivel de juego que evidenció.

En ambos encuentros, Colón no pudo anotar goles, pero tampoco logró imponer las condiciones del juego. Ambos cotejos se desarrollaron como lo propuso el rival, cayendo sin atenuantes y haciendo muy poco para revertir el resultado.

En contrapartida, como local ganó los dos partidos, pero fue por la mínima y ante rivales que pelean abajo. Contra Chaco For Ever encontró el gol a los 41' del segundo tiempo, por un penal ingenuo que cometió un futbolista del equipo chaqueño.

De no haberse producido ese grosero error, era muy probable que el elenco rojinegro resignara dos puntos. Porque en el trámite de juego y más allá de haber acorralado a Chaco For Ever en el segundo tiempo, generó muy poco en ataque.

Mientras que ante Atlético de Rafaela, el error del árbitro Pablo Giménez expulsando al defensor Rodrigo Colombo a los 38' del primer tiempo, por una infracción que era tan solo para tarjeta amarilla.

Lo hizo jugar al elenco rafaelino más de un tiempo con un hombre menos. Y eso sin dudas que le facilitó las cosas a Colón, que hasta la expulsión había sido menos que La Crema.

Lo terminó ganando por una cuestió lógica, pero no le sobraron argumentos futbolísticos. El golazo de Ignacio Lago rescató a un equipo que se mostraba confundido y atado.

Así las cosas, el vaso medio lleno permite indicar que Colón sigue siendo el único líder y que incluso en esta fecha puede sacar más ventaja. Por otra parte, es el equipo que más puntos sumó en la Primera Nacional, contando las dos zonas.

Y que además, se puede dar el lujo de no jugar bien y ganar. No parece poco a esta altura de la competencia, teniendo en cuenta la presión con la que juega Colón.

El vaso medio vacío podrá mencionar, la falta de juego, la poca contundencia en ataque en los últimos partidos y el bajo rendimiento de algunos futbolistas.

Por otra parte, la sensación es que los rivales tienen una motivación extra cada vez que enfrentan a Colón y que de a poco comienzan a neutralizarlo. Y por ello, Iván Delfino tendrá que hacer foco en encontrar variantes para sorprender y no ser tran previsible.

No obstante, la realidad indica que Colón tiene material para jugar mejor como lo demostró en buena parte del torneo y ese es el principal capital con el que cuenta el Sabalero en su tan ansiado objetivo.