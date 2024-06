Nardelli: "No siento tener una deuda pendiente en Colón, pero alguna vez me gustaría volver"

En charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3, el zaguero fue sincero respecto al presente del Matador, complicado con el descenso: "No está siendo un semestre tan bueno. Con la llegada de Seba Domínguez entrenamos de manera distinta, muy exigente y quizás no se traduce en resultados lo que venimos haciendo".

image.png Gian Nardelli, hoy en Tigre, confesó su anhelo de volver alguna vez a Colón.

Gian Nardelli y el deseo de volver alguna vez a Colón

En otro tramo de la entrevista, fue sincero: "No siento que tenga una deuda pendiente, pero sí me gustaría volver en un futuro, porque siento porque fue mi primer casa. Si bien viví momentos duros también otros muy lindos. Uno siempre anhela volver donde se sintió cómodo".

Respecto al descenso, Nardelli no dudó: "Fue una de las etapas más complicadas que me tocó atravesar en la vida deportiva. Me marcó porque fue en el club que me vio nacer, pero hoy toca seguir y empujar para tratar cosas diferentes para tener nuevos panoramas".

"Me habré perdido uno o dos, pero veo todos los partidos. Lo veo bien. Como es un torneo largo y es obvio que habrá recaídas y creo que no hay que desesperarse, porque tiene plantel. Está puntero y los altibajos son normales", concluyó sobre el momento de Colón en la Primera Nacional.

