Medrán perfila cambios en Colón para jugar contra Central Norte en el Brigadier López

Colón continúa con la preparación para el duelo en el Brigadier López ante Central Norte, con cambios cantados y otros dependiendo de la recuperación física

Con el objetivo de volver a la victoria como local, Colón transita una nueva semana de trabajo pensando en el compromiso del próximo domingo frente a Central Norte por la 20ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro finalmente se adelantó para las 15.30.

El panorama de Colón

Este miércoles por la mañana el plantel volvió a entrenar en el predio, donde Ezequiel Medrán siguió ajustando detalles, aunque todavía sin realizar una práctica formal. De todas maneras, algunas decisiones empiezan a perfilarse. La variante más clara aparece en la defensa con la vuelta de Federico Rasmussen por el lesionado Nicolás Thaller. En cambio, la situación de Pier Barrios continúa bajo evaluación, ya que se recupera de un desgarro. En caso de no llegar, seguirá Sebastián Olmedo.

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El cuerpo técnico también aguarda por la recuperación de Ignacio Lago luego de la operación en una de sus muñecas. Supuestamente ya estaría en condiciones, por lo que ahí habrá que ver quién sale, ya que es una pieza clave. Justamente Ignacio Antonio llegó a la quinta amarilla, por lo que ahí habría un lugar disponible. No habría que descartar tampoco a Franco García, con un ingreso determinante en le remontada ante Deportivo Madryn.

Prensa Colón

Mientras tanto, otra de las novedades de la semana pasa por la incorporación de Leandro Garate, que ya trabaja junto al resto del plantel tras convertirse en uno de los refuerzos para este segundo semestre. Todavía restan varias prácticas antes de que el DT confirme los 11, pero el panorama empieza a despejarse.

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Entre regresos, recuperaciones y nuevos nombres, Colón empieza a moldear el equipo con el que buscará volver a hacerse fuerte en casa.