Avanza la disputa de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Por la penúltima fecha del Apertura de Primera A, Colón de San Justo goleó 4 a 2 a Cosmos, igualó a La Perla en la cima de las posiciones, y habrá que esperar hasta el sábado para saber si habrá campeón o no.

Colón de San Justo se impuso a Cosmos FC por 4 a 2 y alcanzó a La Perla en la cima del campeonato.

Con cuatro cotejos tuvo su continuidad la acción de la fecha 20 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, los cuales fueron reprogramados atendiendo que el sábado se registraron intensas precipitaciones en la región, que obligó a la suspensión y posterior diagramación. Uno de los partidos clave se disputó en el Portón del Norte Santafesino, y fue la victoria de Colón de San Justo sobre Cosmos por 4 a 2, lo que le permite al Conquistador igualar en 49 puntos a La Perla del Oeste por lo que la cima de la tabla tiene dos líderes.

En consecuencia, La Perla, que el viernes pasado le ganó por la mínima diferencia a Sanjustino en barrio Mataderos, llegan igualados con Colón de San Justo a la última fecha que será el próximo sábado 8 de agosto. El conjunto de Recreo Sur será anfitrión en barrio el Jardín de Ateneo Inmaculada, mientras que Colón de San Justo visitará a Las Flores II en el estadio Alberto Garau ubicado en el populoso barrio del norte de la capital provincial.

Comenzaron a jugarse los reprogramados de la fecha 20 en el Apertura

Este martes se produjo la continuidad de la vigésima jornada del campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina, fecha que había comenzado el viernes y que el sábado sufrió postergaciones por campos complicados ante las inclemencias del tiempo. En el Portón del Norte el Conquistador derrotó a Cosmos y se subió nuevamente a la cima con La Perla que ganó en el único adelanto, todo puede definirse en la última fecha.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo dio vuelta un partidazo y muy complicado al vencer a Cosmos FC por 4 a 2 bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. En un cotejo para el infarto, el Conquistador igualaba 2 a 2, y veía como se escapaba la punta. . Pero cuando más lo necesitó, aparecieron el empuje de su gente, la garra de este grupo y un corazón enorme para quedarse con otra final. Fue triunfo por 4 a 2 y Colón volvió a lo más alto del Torneo Apertura, cuando resta apenas una fecha para el final.

Colón de San Justo sumó un triunfo clave, cuando resta apenas una fecha para el final del Polaca Burtovoy. gentileza Facu Rean (Colón and Roll)

Arrancó ganando la visita con gol de Guillermo Gozálvez a los 18 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento, a los 19 igualó Maximiliano Osurak, a los 22 se puso nuevamente en ventaja el conjunto de Recreo por intermedio Damián Araujo. A los 24 llegó el segundo de Maxi Osurak, a los 41 Diego Pariani anotó el tercero, y a los 45´, llegó el cuarto para los dirigidos por Mauricio Chiementín por intermedio de Claudio Albarracín.

En el predio de Cabaña Leiva, con la inauguración de la nueva iluminación, y un campo de juego presentado en impecables condiciones, La Salle Jobson y Las Flores II igualaron 0 a 0 bajo el referato de Rubén Fernández. En barrio Sur, Ciclón Norte de Cayastá se impuso por 1 a 0 con gol de Silvestre Escobedo a Nacional en un encuentro que contó con el arbitraje de Ángel Cristoforato. A la vera de la ruta nacional 11, en el estadio Rodolfo Candioti, Independiente de Santo Tomé superó a Juventud Unida de Candioti por 1 a 0 con gol de Marcelo Romero.

En la presente jornada de miércoles jugarán desde las 20, en el predio Nery Pumpido, Colón con Ciclón Racing con el arbitraje de Miguel Mesquida, mientras que a partir de las 21, en Independiente de Santo Tomé, Unión jugará con Universidad del Litoral con el referato de Lucas Spacessi.

También a partir de las 21, en el estadio Antonio Lolo Bossio, cancha de Deportivo Nobleza, Sportivo Guadalupe se cruzará con Newell´s Old Boys con el control de Ignacio Castellano, y en el Campo de Deporte 8 de Enero, cancha de Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada jugará con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con el arbitraje de Ariel Correa. A las 21.30, en el estadio Eduardo Mono Roteta, El Quillá será anfitrión de Academia AC con el control de Nicolás Mottier, y en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa se cruzará con Nobleza de Recreo bajo el atento seguimiento de Lucas Muga.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 49; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 34, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, Cosmos e Independiente 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Gimnasia y Esgrima 23, Unión 22; Ciclón Norte, Nacional y Nobleza 21; Las Flores II, Academia Cabrera y Universidad 19, Newell´s 18, Deportivo Santa Rosa 8.

La fecha 21 del certamen Apertura Polaca Burtovoy tendrá los siguientes cruces: Universidad con Sanjustino, Ciclón Racing con Sportivo Guadalupe, Newell´s con Náutico El Quillá, Independiente con Unión, Academia Cabrera con Juventud Unida de Candioti, Ciclón Norte con Deportivo Santa Rosa, Las Flores II con Colón de San Justo, Nobleza con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Colón de Santa Fe, y Cosmos FC con Nacional.