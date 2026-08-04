"Mi vuelta a Colón no es una revancha, sino un nuevo desafío"

Iván Delfino se mostró feliz por volver a dirigir el equipo del cual es hincha y mencionó que es una oportunidad que no podía dejar pasar

Luego de su primer entrenamiento al frente del plantel de Colón, Iván Delfino dialogó con la prensa y se mostró feliz por volver al club del cual es hincha. A su vez, el DT se mostró tranquilo en función del material con el que cuenta y dijo que no se trata de una revancha, sino de un nuevo desafío.

"Estoy tranquilo y con muchas ganas de arrancar esta nueva etapa para tratar de conseguir lo que todos quieren . Es un trabajo duro, arduo, pero considero que el equipo tiene las armas para poder lograrlo. En el fútbol las cosas son tan cambiantes que nosotros no somos los que podemos decir si volvemos o no, debemos estar preparados y listo" , fueron sus primera palabras.

Consultado si se trata de una revancha respondió: "Lo hablé con los dirigentes y no se trata de una revancha, sino que es un nuevo desafío, una etapa diferente y un equipo distinto. Pasó un tiempo, pero el torneo sigue siendo duro, eso no cambió y estoy con ganas para poder lograr lo que todos quieren lograr".

Y siguió: "El grupo lo viene hablando desde el principio del torneo y no tuvieron miedo de expresar para qué llegaron a Colón. Ahora hay que apoyar y darles todas las armas necesarias para comenzar a acortar distancias y el domingo tenemos la chance de comenzar a hacerlo".

"Lo peor que puede pasar para un plantel es comparar los cuerpos técnicos y las formas de trabajo. Tenés que meterse enseguida y el tiempo generalmente da la razon. Los jugadores están bien, son futbolistas de experiencia, conocen la categoría ya tuve a algunos y creo que la adaptacion va a ser rápida y tiene que ser rápida", reflexionó el nuevo entrenador.

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A la hora de mencionar cómo se dio su llegada dijo: "Sorprendió el llamado, estaba con otras cosas, pero el domingo a la noche se comunicó Diego (Colotto) y fue todo muy rápido. Yo creo que son pocos los entrenadores del fútbol argentino que tienen la chance de dirigir al club del que son hinchas. Por lo cual, son oportunidades que no hay que dejarlas pasar".

"En estos torneos tan largos, todos los equipos tienen mesetas, por ahí algunas mesetas se ven disfrazadas porque el equipo continúa sumando. Pero siempre existen las mesetas, al principio, al medio o al final. Por eso hay que estar preparados en todo sentido para poder soportarlas", manifestó Delfino.

Respecto a la incorporación de Paolo Goltz al cuerpo técnico contó: "Lo de Paolo (Goltz) ya viene desde hace tiempo, yo lo hablé hace tres meses atrás, dado que teníamos algunas posibilidades de dirigir luego de mi salida de Estudiantes de Río Cuarto. En mi cuerpo técnico se liberó un cupo de ayudante de campo y enseguida pensé en Paolo".

Para luego agregar: "Cuando lo llamé me dijo que le interesaba, continuamos charlando y ahora lo sumamos al cuerpo técnico. Tiene una trayectoria extraordinaria como jugador y además la corta diferencia de edad que tiene con los futbolistas va a ayudar mucho en el trato y en el ida y vuelta con el plantel".

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"El hincha tiene que apoyar como lo hace siempre, cuando encarás una montaña y mirás para arriba te agarra la ansiedad. Entonces hay que mirar para adelantar, dar los pasos de a uno, todos queremos lo mismo y debemos estar todos juntos, para que estos jugadores se sientan respaldados para lograr lo que todos deseamos", tiró el DT.

Cuando le preguntaron por las diferencias entre el actual plantel y el que dirigió en 2024, expresó: "No soy de mirar mucho hacia atrás, este equipo es diferente al que estaba cuando me fui. Como así también, los momentos son diferentes. Hay jugadores de distintas características, por eso no vale de nada comparar con lo anterior".

"Son los jugadores que están y que fueron elegidos por el anterior entrenador y por Diego (Colotto). Los conocemos a la mayoría de ellos y nuestro trabajo será tratar de sacar lo mejor posible de cada uno para comenzar a ganar desde el domingo".

Video: Sergio Ramírez