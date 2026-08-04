Colotto contó los motivos de la elección de Delfino en Colón

El director deportivo de Colón acompañó la presentación del nuevo DT, respaldó el trabajo realizado por Ezequiel Medrán, y dejó abierta la posibilidad de incorporar un refuerzo si se dan las condiciones.

Con la presentación oficial de Iván Delfino como nuevo entrenador de Colón , quien también tomó la palabra fue Diego Colotto, director deportivo de la institución, uno de los principales impulsores de la contratación del DT que reemplazará a Ezequiel Medrán en la recta final de la Primera Nacional.

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El exdefensor explicó los motivos que llevaron a la dirigencia a tomar la decisión del cambio de entrenador, valoró el ciclo de Medrán y dejó en claro que el gran objetivo sigue siendo uno solo: pelear hasta el final por el ascenso a la Liga Profesional.

"Con Ezequiel hicimos un buen trabajo"

Colotto comenzó haciendo un balance de la etapa que terminó con la salida de Medrán, a quien destacó por el trabajo realizado desde su llegada al club.

"Lo de Ezequiel fue un buen trabajo desde el inicio del armado, de la competencia. La verdad que en ese sentido nosotros estamos contentos por cómo lo transitamos y, a partir de ahora, intentamos en este nuevo proyecto con Iván poder darle el objetivo final."

El director deportivo remarcó que la determinación no buscó desconocer el proceso anterior, sino darle un nuevo impulso al equipo en el tramo decisivo del campeonato.

"La decisión fue exclusivamente deportiva"

Consultado sobre si existieron otros factores, como la presión de los hinchas o cuestiones extrafutbolísticas, Colotto fue contundente.

"No, básicamente Colón demanda y exige estar en el objetivo siempre entre los primeros. El plantel está en esa posición, pero buscamos dar un paso más para acercarnos al objetivo y esa fue la decisión."

De esa manera descartó que el cambio de entrenador haya obedecido a conflictos internos o presiones externas.

"Queremos que Colón dé el sprint final"

Respecto al desarrollo del campeonato, Colotto consideró que todavía queda mucho por jugar y que el equipo está a tiempo de meterse de lleno en la pelea.

"Se va apretando un poco, es normal. Hay algunos equipos que deben algún partido y queremos que Colón pueda dar este sprint final para enfocarse en ese grupo."

El dirigente entiende que, pese a la distancia con los líderes, el torneo todavía ofrece margen para recuperar terreno.

"La transición fue limpia y ordenada"

Otro de los temas abordados fue el impacto que puede generar un cambio de entrenador en el plantel. Colotto aseguró que el proceso se manejó con normalidad y que los futbolistas ya saben que comienza una nueva etapa.

"Hablamos con ellos. Creo que hicimos una transición limpia, correcta y ordenada. Ezequiel tuvo su espacio y hoy ya arrancamos con un proceso nuevo. Ellos saben que es parte del fútbol y que nos queda una recta final importante para seguir creciendo."

"Delfino es la persona indicada"

El director deportivo también explicó por qué la dirigencia volvió a confiar en Iván Delfino para conducir al equipo.

"Estamos ilusionados con esta nueva etapa, con este proyecto. Por eso se tomó y se consensuó esta decisión para que Iván esté acá. Creemos que es la persona indicada y vamos a ir detrás de esas necesidades."

Las palabras de Colotto ratifican que la elección del entrenador fue fruto de un consenso entre la dirigencia y el área deportiva, convencidos de que su experiencia en la categoría puede ser determinante.

El mercado, todavía abierto a una posibilidad

Finalmente, el director deportivo fue consultado sobre la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo para la segunda rueda del campeonato. Si bien evitó confirmar negociaciones, tampoco descartó esa alternativa.

"Tenemos que ver. Son muchos factores que se tienen que dar para que se defina, pero si está la posibilidad después se analizará."

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Con ese panorama, Colón inició oficialmente una nueva etapa. La dirigencia apuesta a que el regreso de Iván Delfino le permita al equipo encontrar el impulso que necesita para afrontar las 13 fechas que restan del campeonato y mantenerse firme en la pelea por el ascenso.