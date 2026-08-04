Colón oficializó el regreso de Iván Delfino: firmó contrato hasta fines de 2027

El Sabalero confirmó este martes el inicio del segundo ciclo del entrenador, que ya dirigió su primera práctica en el Predio 4 de Junio. Debutará el domingo frente a San Telmo en el Brigadier López.

Después de varias horas de expectativa, Colón hizo oficial el regreso de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional. La institución confirmó la contratación del entrenador a través de sus redes sociales, poniendo fin a las especulaciones luego de que el DT ya se hubiera puesto al frente de los entrenamientos.

En el comunicado difundido por el club, el Sabalero anunció: "¡Iván Delfino es el nuevo director técnico de Colón! El entrenador inicia su segundo ciclo en la institución. Su vínculo será hasta el 31 de diciembre de 2027. En la tarde de hoy tuvo su primer entrenamiento al mando del equipo. ¡Todos los éxitos en esta nueva etapa, Iván!"

Un proyecto con continuidad en Colón

A diferencia de su primera etapa, la dirigencia decidió apostar por un contrato de largo plazo. Delfino firmó vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027, una muestra de la confianza que depositó la comisión directiva en un entrenador que conoce el club y que vuelve con el desafío de pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

El DT reemplaza a Ezequiel Medrán, cuyo ciclo llegó a su fin tras la derrota frente a Acassuso, y tendrá la misión de reencauzar a un equipo que todavía se mantiene en la lucha por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

Ya tuvo su primer entrenamiento

Antes incluso del anuncio oficial, Delfino ya había comenzado a trabajar con el plantel en el Predio 4 de Junio, donde este martes encabezó su primera práctica junto a su cuerpo técnico.

El entrenador estará acompañado por Pablo Semeniuk y Paolo Goltz como ayudantes de campo, Tulio Pianesi como preparador físico y Nicolás Rodríguez como entrenador de arqueros.

Con apenas unos días de trabajo por delante, el cuerpo técnico buscará imprimir rápidamente su idea futbolística de cara al próximo compromiso.

El debut ya tiene fecha

La segunda etapa de Delfino comenzará oficialmente este domingo desde las 15.30, cuando Colón reciba a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la 24ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Será un estreno con mucho en juego. El Sabalero necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el ascenso, en un torneo donde todavía tiene margen para descontar diferencias con los equipos que ocupan los primeros lugares.

LEER MÁS: Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Con la presentación oficial consumada y el contrato firmado hasta finales de 2027, Iván Delfino ya volvió a ponerse el buzo de entrenador de Colón. Comenzó una nueva etapa, con la ilusión de completar la historia que quedó inconclusa en su primer ciclo y devolver al club a la máxima categoría del fútbol argentino.