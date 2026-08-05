Colón negocia la salida de Allende y su destino estaría en Gimnasia de Mendoza

El lateral izquierdo Leandro Allende tiene muchas chances de ser refuerzo del Lobo mendocino y de esta manera, Colón tendría un cupo para sumar un refuerzo

En las últimas horas, la dirigencia de Colón recibió una oferta por un jugador que venía siendo titular. Y esa propuesta le daría margen para salir al mercado a buscar un refuerzo.

Y es que el representante de Leandro Allende se comunicó con los dirigentes sabaleros para informarles de que el lateral tiene la chance de jugar en Gimnasia de Mendoza.

La dirigencia del elenco mendocino está buscando un lateral, dado que en los últimos días, el Lobo mendocino sufrió la baja de Franco Saavedra, debido a la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

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Así las cosas, el técnico Darío Franco cuenta con un solo lateral izquierdo que es Matías Recalde y por ese motivo vienen a buscar a Allende, a quien Franco conoce de su paso como DT de Quilmes.

En Mendoza se menciona que el acuerdo es inminente y el jugador ya habría dado el ok para salir de Colón, sin embargo, los directivos rojinegros manifiestan que aún hay cuestiones por resolver para concretar la negociación.