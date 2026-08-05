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Josefina Fernández, de alcanzar pelotas a embajadora de los Juegos Suramericanos

La jugadora de vóleibol, Josefina Fernández, formada en Regatas de Santa Fe, representó a la Asociación Santafesina de Vóley, a la provincia de Santa Fe y a la Argentina en los JJ.OO. Río 2016.

5 de agosto 2026 · 09:43hs
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Josefina Fernández

Josefina Fernández, se convirtió en Embajadora de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La voleibolista nació deportivamente en el Club Regatas de Santa Fe, representó a la Asociación Santafesina de Vóley, a la Provincia de Santa Fe y a la Argentina en los JJ.OO. Río 2016. Su relevante carrera profesional le proporcionó los valores que hoy la convirtieron en Embajadora de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

“Es el primer paso, la primera base, para un objetivo mucho más grande”, dijo Josefína Fernández sobre el rol de los Juegos Suramericanos en la vida de quienes se dedican al deporte. La referente del vóley comenzó en el Club Regatas a los ocho años pasando pelotas a las jugadoras más grandes en la misma cancha dónde años después debutó en primera. De muy chica tomó la decisión de emigrar a España para dedicar su vida al Vóley. Luego continuó en Rumania, Suiza y Hungría. Alcanzó su mejor momento cuando se convirtió en olímpica al disputar los JJ.OO. Río 2016.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

La competencia de Voleibol de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se celebrará del martes 15 al sábado 19 en la rama femenina y del lunes 21 al viernes 25 de septiembre en la rama masculina. La sede de competencia será el estadio cubierto del Club Atlético Newell 's Old Boys, en la ciudad de Rosario.

Josefina Fernández y el orgullo por los Juegos Suramericanos

— ¿Qué relevancia tienen los Juegos Suramericanos en el calendario del Vóley?

— Es el primer escalón para llegar a un Juego Olímpico. Están los Juegos Suramericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. A nivel continental es muy importante, si bien después vienen los Panamericanos, es muy importante esto para empezar a medirse en relación a todas mis competencias directas para un posible clasificatorio suramericano. Es el primer paso, la primera base, para un objetivo mucho más grande.

— ¿Qué significa para vos la llegada de los Juegos Suramericanos a Santa Fe?

— Es un montón. Yo jugué en el 2010 en Medellín, y uno lo vive como lo más parecido a un Juego Olímpico que voy a jugar. Que se haga en Santa Fe, ver toda la infraestructura cómo va cambiando, cómo se prepara la ciudad, los atletas, a mí me llena de orgullo.

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La voleibolista nació deportivamente en el Club Regatas de Santa Fe, y representó a nuestro país en los Juegos de Río.

Participar de esto, de la visibilización, de transmitirlo, de comentarlo, me parece fantástico por lo que se va a vivir esos 15 días y por lo que va a dejar también. Todo el mundo empieza a saber y aprender distintos deportes, distintas disciplinas, distintos atletas, y después lo que quede para seguir potenciando, que el deporte que se muestre. Me parece una posibilidad única, no sabemos si va a volver a pasar, entonces hay que aprovechar un montón.

— ¿Cómo va a impactar la nueva infraestructura que va a quedar en la generación actual y futura de deportistas?

— Es muy importante. Yo de chica siempre me tuve que trasladar a Rosario, Buenos Aires, y hoy tengo una cancha acá, tengo un gimnasio de alto rendimiento acá, poder entrenar en mi casa, a mí me parece algo extraordinario. Es la primera vez que pasa, nunca había pasado, poder acercar a los chicos de las escuelas, de los clubes, mostrarles cómo es un gimnasio, cómo es un vestuario, tal vez algunos se ilusionen, les guste, se enganchen. Esto es una posibilidad de acercamiento que puede ser única.

— Más allá de las medallas y resultados, ¿cuál será el legado que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

— Nosotros vemos a los atletas, a Messi, a Ginobili, a Peque Pareto, y los vemos muy lejos, pero en realidad todos empezamos en el mismo lugar. Humanizarlo un poco más, acercarlo más, me parece fundamental para que después se aproveche. Se me viene a la mente el nuevo estadio del CARD, traer a la selección de handball, los gladiadores, a la garra, y eso como un trabajo constante de implementar políticas deportivas que sean sostenibles para mostrarlo constantemente y traccionar a chicos que prueben el deporte”.

— ¿Qué mensaje le darías al santafesino para que se acerque a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Que lo conozca. Es tener conciencia y poder visibilizar toda la variantes de deportes que uno tiene para poder expresarse, para poder probar. El mensaje es ese, anda a ver, independientemente que lo conozcas o no, si juega Argentina o no. Es una puerta que se abre para que todos puedan entrar, probar y verlo.

Josefina Fernández Suramericanos Regatas
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