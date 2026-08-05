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Colón tendría en la mira a un enganche que Iván Delfino conoce muy bien

En caso de que Colón se desprenda de Leandro Allende, la intención es ir por un enganche y el nombre apuntado sería el de Tomás González

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 11:07hs
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En caso de que Colón pueda sumar un refuerzo

En caso de que Colón pueda sumar un refuerzo, interesa el enganche de Estudiantes de Río Cuarto Tomás González.

En las últimas horas surgió la chance concreta de que Leandro Allende salga de Colón. Y es que Gimnasia de Mendoza busca un lateral izquierdo y por eso motivo inició conversaciones para sumar al defensor rojinegro.

Colón iría por un enganche

Si esta negociación termina prosperando, Colón tendrá un cupo para sumar un refuerzo y en ese sentido, la prioridad sería sumar un enganche.

Claro que no sería sencillo de concretar, debido a que el libro de pases ya está cerrado. De todos modos, el nombre que interesaría es el de un futbolista que fue dirigido por Iván Delfino.

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Se trata de Tomás González, volante ofensivo de 27 años, que es titular en Estudiantes de Río Cuarto. El futbolista jugó todo el Reducido del 2025, cuando el León ascendió a Primera División.

Y ya en la máxima categoría, Delfino lo consideró siempre titular. El jugador tiene contrato hasta diciembre y no parecería fácil que salga del equipo cordobés, debido a que es considerado un futbolista importante por el DT Rubén Forestello.

Colón Iván Delfino Estudiantes de Río Cuarto
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