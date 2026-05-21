"La situación deportiva de Colón nos tranquiliza mucho y nos permite soñar"

El presidente de Colón José Alonso destacó el presente deportivo de la institución y la celeridad para resolver problemas económicos

El presente de Colón es auspicioso y más si se tiene en cuenta lo que fue el 2025. Con la llegada de la nueva dirigencia, el club se acomodó no solo en lo institucional, sino también en lo deportivo.

Así las cosas, el Sabalero marcha puntero en la Zona A, tiene el plantel al día y la comisión directiva que preside José Alonso logró sanear económicamente a la institución.

Cerca de cumplirse los primeros seis meses de gestión, el presidente de Colón José Alonso dialogó con Radio Gol 96.7 y allí habló de la actualidad deportiva e institucional.

El análisis de José Alonso

"La situación deportiva en la que está Colón nos tranquiliza muchísimo y nos permite soñar un poco con que podemos dar más. Así que realmente hay una satisfacción, pero más que nada por haber logrado conformar un grupo humano interactivo, tanto en el cuerpo profesional como también al plantel", dijo Alonso.

Para luego agregar: "Hay una cohesión interesante, no se logra nada si no hay cohesión, si hay enfrentamientos, si hay durezas, si hay responsabilidades que no se comparten. Entonces todo eso también es lo que amalgama y es lo que nos da tranquilidad".

Respecto a la gestión administrativa indicó: "Nosotros entramos en un club que sinceramente desde el punto de vista administrativo y económico estaba devastado. Y teníamos que asumir compromisos desde el punto de vista económico, porque Colón tenía que salir de ese fárrago, de esa situación difícil que estaba atravesando".

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"Y en ese aspecto creo humildemente que nos fue bien. Pero lo que más me dolió fue enfrentar situaciones económicas que nos dejaron después de habernos criticado muchísimo. Porque cuando nosotros nos fuimos, Colón estaba en una situación buena, no tenía deuda bancaria, no tenía deuda impositiva, ni tampoco tenía cheques de vuelta", aseguró.

Para continuar: "No había juicios de jugadores, ni de entrenadores. O sea que cuando asumimos nos encontramos con una situación totalmente distinta a la que se había dejado en aquel momento. Por lo cual me dolieron mucho las críticas porque todos somos colonistas".

Para finalizar sobre este punto Alonso expresó: "Lo que más me gustó en estos seis meses de gestión fue la velocidad de poder solucionar problemas y lo que más me dolió es que a veces nos encontramos con situaciones que son complejas y hay que respetar la identidad del club a pesar de que había alguna actividad solidaria alguna vez".