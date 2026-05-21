A Colón le acercaron el nombre de un delantero de jerarquía y trayectoria

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto trabajan para reforzar el plantel y en las últimas horas le ofrecieron un delantero de Primera División

Pese a ser puntero y contar con un plantel de jerarquía, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto, ya trabajan pensando en el mercado de pases.

La idea es invertir en jugadores que le den un salto de calidad al plantel y en ese sentido ya manejan distintas alternativas, sabiendo que hay que sumar como mínimo un delantero más y un enganche.

El cupo permitido es de cuatro refuerzos y habrá que ver si Colón los utiliza a todos. Y en el rubro delanteros, este jueves Radio Gol 96.7 mencionó que al Sabalero le ofrecieron el nombre de un delantero de jerarquía y trayectoria.

El nombre en cuestión es el de Franco Jara, quien en los últimos días se desvinculó de Instituto en medio de la polémica que generó su festejo por la clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura.

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El delantero que este año está en Instituto, subió un video en sus redes sociales festejando con su familia el triunfo de Belgrano frente a Argentinos. Lo que motivó la recisión anticipada de su contrato con la Gloria.

Jara no cumplió con las expectativas, dado que se incorporó a Instituto a comienzos del 2026 y en el Torneo Apertura disputó 11 partidos y marcó apenas un gol.

Próximo a cumplir en julio 38 años, Jara fue ofrecido a Colón y ahora habrá que esperar si cuenta con chances de sumarse al plantel sabalero, luego de la evaluación que haga Colotto junto a la dirigencia y al técnico Ezequiel Medrán.