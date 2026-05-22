¿Colón tendrá uno o dos cambios para recibir a Mitre de Santiago del Estero?

La baja por lesión de Federico Lértora lo obliga al DT de Colón Ezequiel Medrán a meter una variante, aunque no se descarta una segunda

Colón tiene un cambio confirmado y un interrogante para recibir a Mitre.

En el inicio de la semana, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán ya sabía que iba a tener que meter un cambio obligado, debido a la lesión que sufrió Federico Lértora en el partido ante Estudiantes de Buenos Aires.

El mediocampista sufrió un desgarro en el aductor y en consecuencia se perderá el encuentro que jugará este domingo el Sabalero ante Mitre de Santiago del Estero.

Por ese motivo, el entrenador definió un cambio de esquema haciendo ingresar a Darío Sarmiento en lugar de Lértora y jugando con dos volantes de marca que son Ignacio Antonio y Matías Muñoz.

Sin embargo, en la práctica de fútbol de este jueves, en el bloque defensivo estuvo presente Sebastián Olmedo, conformado la dupla de zagueros junto con Pier Barrios, saliendo del equipo Federico Rasmussen.

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En ese sentido, las informaciones son encontradas, dado que mientras algunos adjudican este cambio a un inconveniente físico, se menciona un fuerte dolor en el tobillo, otros dicen que sería táctico.

Parece difícil pensar que Medrán no tenga en cuenta a Rasmussen si está bien en lo físico. Por lo cual, habrá que esperar para saber si el exGodoy Cruz se mantiene en el equipo o si el paraguayo arranca como titular.

La probable formación sabalera sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Sebastián Olmedo, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.