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¿Cómo le fue a Colón contra Acassuso en el historial?

Colón tiene todo listo para recibir, desde las 20, al puntero Acassuso por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional, con estos antecedentes

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 10:46hs
¿Cómo le fue a Colón contra Acassuso en el historial?

Colón tendrá este sábado una nueva presentación ante su gente cuando reciba a Acassuso por la quinta fecha de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro se jugará, desde las 20, en el Brigadier López y representa una buena oportunidad para el Sabalero de volver a sumar de a tres.

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El equipo santafesino afronta este compromiso con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y así acercarse a los puestos de vanguardia en un arranque de torneo que se presenta muy parejo. Del otro lado estará un rival que llega como uno de los protagonistas de la zona.

¿Cómo está el historial entre Colón y Acassuso?

En cuanto al historial entre ambos, Colón mantiene una clara supremacía sobre el conjunto de San Isidro. Se enfrentaron en seis ocasiones entre la Primera C y Copa Argentina, con un saldo de cuatro victorias para el Rojinegro y dos empates (uno luego fue derrota por penales).

El antecedente más reciente se remonta al 24 de abril de 2019, cuando el Sabalero se impuso con autoridad por 3 a 0 para acceder a los 16avos de final la Copa Argentina disputado en el Estadio Alfredo Beranger. Aquella noche marcaron Wilson Morelo, Luis Rodríguez y Fernando Zuqui.

Embed - 32avos: Colón de Santa Fe 3 - Acassuso 0

Con ese antecedente favorable y el impulso de jugar en casa, Colón buscará hacer valer su localía para sumar tres puntos que lo acerquen nuevamente a la pelea por la punta de la zona.

Colón Acassuso historial
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