Colón tendrá a un titular en la cuerda floja ante Central Norte

El jugador de Colón afrontará el partido del domingo ante Central Norte por la fecha 20 de la zona A de la Primera Nacional al límite

La semana de trabajo en Colón transcurre con el foco puesto en un solo objetivo: volver a ganar. Después del valioso triunfo conseguido en Puerto Madryn, el equipo de Ezequiel Medrán recibirá este domingo, desde las 15.30, a Central Norte por la 20ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Mientras el entrenador ajusta los últimos detalles de la formación que buscará prolongar el buen momento del Sabalero, hay una situación disciplinaria que también ocupa un lugar importante en la planificación.

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Jugará un partido "al límite en Colón"

El protagonista es Leandro Allende, quien acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que una nueva le impedirá estar presente en uno de los partidos más exigentes que se le vienen a Colón: la visita a Ferro, actual líder de la Zona A.

Allende acumula cuatro amarillas en Colón.

Se trata de un condicionante que no resulta menor. El zurdo tiene función lo obliga a participar constantemente tanto en la marca como en las proyecciones ofensivas. Ese ida y vuelta permanente hace que esté más expuesto al roce y a las infracciones, por lo que deberá encontrar el equilibrio entre mantener la intensidad y evitar una sanción que lo deje fuera del próximo compromiso.

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Para Medrán también representa un aspecto a seguir de cerca. Si bien la prioridad pasa por sumar los tres puntos frente a Central Norte, el cuerpo técnico sabe que el calendario no da respiro y que perder a un titular antes de enfrentar a Ferro sería una baja sensible. De igual modo, llegó Gabriel Risso Patrón como alternativa.