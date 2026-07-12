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Colón recibe a Central Norte con la necesidad de ganar para meter presión arriba

Desde las 15.30, Colón recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la Primera Nacional en busca de otro triunfo para no perderle pisada a Ferro en la zona A

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 08:24hs
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Colón recibe a Central Norte con la necesidad de ganar para meter presión arriba

Prensa Colón

Tras la victoria en Puerto Madryn, el desafío de Colón ahora será darle continuidad a ese envión cuando este domingo reciba, desde las 15.30, a Central Norte de Salt por la 20ª fecha de la zona A de la Primera Nacional. Tendrá el arbitraje de Maximiliano Macheroni y la cobertura de UNO Santa Fe.

La semana dejó buenas noticias para Ezequiel Medrán. El entrenador recuperó a Federico Rasmussen, quien volverá al centro de la defensa luego de la lesión de Nicolás Thaller. También reaparecerá Ignacio Lago, completamente recuperado de la cirugía en una de sus muñecas, aprovechando además la ausencia por suspensión de Ignacio Antonio. Debe cuidarse Leandro Allende, con cuatro amarillas.

• LEER MÁS: Con la mira en Central Norte, Colón dio a conocer la lista de convocados

Con esos retoques, el técnico apuesta a sostener la base de un equipo que mostró una versión convincente en la Patagonia y que necesita transformar ese rendimiento en una racha positiva. El objetivo es claro: hacer del Brigadier López un escenario donde los puntos no se escapen.

Ignacio Lago vuelve en Col&oacute;n.

Ignacio Lago vuelve en Colón.

Pero enfrente habrá un rival con argumentos para complicar. Central Norte, conducido por Mario Sciacqua, transita un presente incómodo en el 15° lugar de la tabla y llega a Santa Fe con la obligación de empezar a sumar para escapar de la zona baja. Esa necesidad suele convertir a este tipo de equipos en adversarios incómodos.

Probables formaciones de Colón y Central Norte

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Leonardo Felissia, Elías Calderón, Arian Pucheta y Agustín Aleo; Matías Villarreal, Maximiliano Ribero y Sergio Quiroga; Tomás Castro y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 15:30.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Colón Primera Nacional Central Norte
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