Colón recibe a Central Norte con la necesidad de ganar para meter presión arriba

Desde las 15.30, Colón recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la Primera Nacional en busca de otro triunfo para no perderle pisada a Ferro en la zona A

Tras la victoria en Puerto Madryn, el desafío de Colón ahora será darle continuidad a ese envión cuando este domingo reciba, desde las 15.30, a Central Norte de Salt por la 20ª fecha de la zona A de la Primera Nacional . Tendrá el arbitraje de Maximiliano Macheroni y la cobertura de UNO Santa Fe.

La semana dejó buenas noticias para Ezequiel Medrán. El entrenador recuperó a Federico Rasmussen , quien volverá al centro de la defensa luego de la lesión de Nicolás Thaller. También reaparecerá Ignacio Lago , completamente recuperado de la cirugía en una de sus muñecas, aprovechando además la ausencia por suspensión de Ignacio Antonio. Debe cuidarse Leandro Allende, con cuatro amarillas.

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Con esos retoques, el técnico apuesta a sostener la base de un equipo que mostró una versión convincente en la Patagonia y que necesita transformar ese rendimiento en una racha positiva. El objetivo es claro: hacer del Brigadier López un escenario donde los puntos no se escapen.

Ignacio Lago vuelve en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero enfrente habrá un rival con argumentos para complicar. Central Norte, conducido por Mario Sciacqua, transita un presente incómodo en el 15° lugar de la tabla y llega a Santa Fe con la obligación de empezar a sumar para escapar de la zona baja. Esa necesidad suele convertir a este tipo de equipos en adversarios incómodos.

Probables formaciones de Colón y Central Norte

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Leonardo Felissia, Elías Calderón, Arian Pucheta y Agustín Aleo; Matías Villarreal, Maximiliano Ribero y Sergio Quiroga; Tomás Castro y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 15:30.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.