Colón pondrá en juego otra de sus fortalezas frente a Central Norte

Además de la obligación de ganar para seguir de cerca a Ferro, Colón defenderá este domingo su invicto en el Brigadier López ante Central Norte

Colón ya enfoca su atención en el compromiso del próximo domingo, desde las 15.30, frente a Central Norte en el estadio Brigadier López en busca de sumar otros tres puntos por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional para mantenerse en la pelea por la cima.

El entrenador Ezequiel Medrán prácticamente tiene definida la formación, consciente de que el margen de error es mínimo en un torneo donde cada fecha puede modificar el panorama de los puestos de vanguardia. El objetivo inmediato es seguir de cerca al líder Ferro y no perder terreno en la carrera por el ascenso.

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La otra misión de Colón

Pero el encuentro también tendrá otro desafío, ya que pondrá en juego una de las principales fortalezas que construyó a lo largo de la temporada: su invicto como local. Hasta el momento, el Sabalero disputó nueve partidos en Santa Fe, con un saldo de cinco triunfos y cuatro empates. En el Brigadier López consiguió 19 de los 32 puntos que acumula.

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Esa producción le permite sostener una efectividad cercana al 70% jugando en casa, un registro que lo ubica entre los 10 mejores locales de toda la Primera Nacional y que explica buena parte de su protagonismo en la Zona A. El respaldo de los hinchas también se transformó en un factor determinante. Fecha tras fecha, el Brigadier López ofrece un marco imponente y ese acompañamiento suele convertirse en un impulso extra para un equipo que encontró en su estadio un escenario difícil para cualquier rival.

Colón está invicto de local con una efectividad del 70%.

Por eso, el choque ante Central Norte tendrá un doble valor para Colón. No solo buscará sumar una victoria que le permita continuar al acecho de Ferro, sino también prolongar una racha que convirtió al Brigadier López en una verdadera fortaleza. Mantener ese rendimiento en condición de local será tan importante como los tres puntos en una recta del campeonato que promete ser cada vez más exigente.