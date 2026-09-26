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Cómo le fue a Colón con Juan Pafundi como árbitro

Juan Pafundi será el árbitro que dirigira el partido de Colón. El juez ya dirigió ocho encuentros del Sabalero, con tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 08:38hs
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Cómo le fue a Colón con Juan Pafundi como árbitro

Juan Pafundi volverá a dirigir a Colón luego de pocas semanas. El árbitro estará acompañado por Lucas Pardo y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro. En sus ocho antecedentes con el conjunto santafesino, el Sabalero consiguió tres triunfos, dos empates y tres derrotas, con su última presentación ante San Miguel.

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El último antecedente fue con triunfo

La última vez que Pafundi estuvo al frente de un encuentro de Colón fue el pasado 26 de agosto, cuando el equipo rojinegro visitó a San Miguel. En aquella oportunidad, el Sabalero se impuso por 2-1 con goles de Federico Lértora y Agustín Toledo.

El historial del árbitro con Colón contempla ocho partidos, con un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Pafundi también dirigió a All Boys

En cuanto a sus antecedentes con el próximo rival, Pafundi registra 11 partidos arbitrados a All Boys. En esos encuentros, el conjunto de Floresta obtuvo tres victorias, seis empates y sufrió dos derrotas.

De esta manera, el juez cuenta con antecedentes tanto con Colón como con All Boys antes de un nuevo compromiso, en el que volverá a impartir justicia para el conjunto santafesino.

Colón árbitro Juan Pafundi
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