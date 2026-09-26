Cómo le fue a Colón con Juan Pafundi como árbitro

Juan Pafundi será el árbitro que dirigira el partido de Colón. El juez ya dirigió ocho encuentros del Sabalero, con tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Juan Pafundi volverá a dirigir a Colón luego de pocas semanas. El árbitro estará acompañado por Lucas Pardo y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro. En sus ocho antecedentes con el conjunto santafesino, el Sabalero consiguió tres triunfos, dos empates y tres derrotas, con su última presentación ante San Miguel.

El último antecedente fue con triunfo

La última vez que Pafundi estuvo al frente de un encuentro de Colón fue el pasado 26 de agosto, cuando el equipo rojinegro visitó a San Miguel. En aquella oportunidad, el Sabalero se impuso por 2-1 con goles de Federico Lértora y Agustín Toledo.

El historial del árbitro con Colón contempla ocho partidos, con un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Pafundi también dirigió a All Boys

En cuanto a sus antecedentes con el próximo rival, Pafundi registra 11 partidos arbitrados a All Boys. En esos encuentros, el conjunto de Floresta obtuvo tres victorias, seis empates y sufrió dos derrotas.

De esta manera, el juez cuenta con antecedentes tanto con Colón como con All Boys antes de un nuevo compromiso, en el que volverá a impartir justicia para el conjunto santafesino.