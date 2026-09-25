El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

El colombiano Ronald Longa, ganador de los 100, 200 metros y del relevo, recibió el obsequio de parte de un hincha de Colón y lo convirtió en un amuleto

Ronald Longa se lleva tres oros de Santa Fe , pero también un recuerdo mucho más pequeño que ya convirtió en cábala: una pulsera de Colón que le regaló un hincha y que llevó puesto durante la competencia. “Yo no me quito lo que me regalan, así que se va a quedar conmigo hasta que se dañe”, contó el velocista colombiano, que además agradeció especialmente el cariño que recibió durante su estadía.

Longa destacó la hospitalidad de los santafesinos y las experiencias que pudo vivir fuera de la pista. Contó que incluso un chofer que los trasladaba se tomó el tiempo para mostrarles distintos lugares de la ciudad. “La gente es muy amable” , afirmó.

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La pasión por el fútbol

La simpatía por Colón también dio lugar a una broma que rápidamente conectó sus dos pasiones. Cuando le recordaron la presencia de futbolistas colombianos en la historia del club, Longa no dudó: “Si me quieren contratar, manden un contrato para Instagram y lo veo”.

El velocista contó que de chico jugaba al fútbol y que se desempeñaba como volante izquierdo. “Siento que con la velocidad podría ser un buen jugador”, dijo entre risas.

¿Y SI TE LLAMA IVÁN DELFINO? Luego de ganar las medallas de oro en 100mts y 200mts planos, el colombiano Ronal Longa habló con #ESPN y atención a lo que sucedió en los Juegos Suramericanos... ¡cambió de equipo de fútbol y ahora es de COLÓN! ¡Hasta tiene una pulserita!



Los… pic.twitter.com/RgvO9khBCQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

Por ahora, su presente está en las pistas. Allí ya consiguió tres oros en Santa Fe 2026. Y mientras sigue celebrando sus triunfos, la pulsera roja y negra permanece en su muñeca. Más medallas para la colección y una nueva cábala.