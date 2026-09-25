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Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A falta de la última jornada que se estará llevando a cabo este sábado, Brasil continúa al frente en el medallero, seguido por Argentina y Colombia

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 22:21hs
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Brasil sigue primero y Argentina segundo en el medallero de los Juegos Suramericanos.

Brasil sigue primero y Argentina segundo en el medallero de los Juegos Suramericanos.

Luego de completarse la jornada de este viernes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Brasil se consolida en el primer puesto del medallero, seguido por Argentina y Colombia.

Brasil lidera y Argentina es escolta

Hasta el momento, Argentina suma 280 medallas: 78 de oro, 82 de plata y 120 de bronce, y se ubica segunda en el medallero general, por detrás de Brasil que ostenta el primer puesto con 295 preseas, de las cuales, 114 son doradas, 101 de plata y 80 de bronce. Mientras que Colombia completa el podio con 189 medallas, 68 de oro, 61 de plata y 60 de bronce.

Más abajo en la clasificación, Chile ocupa la cuarta posición con 172 medallas (48 oros, 57 platas y 67 bronces), seguido de cerca por Venezuela en la quinta ubicación con 146 preseas (48 oros, 43 platas y 55 bronces).

Juegos Suramericanos Brasil Argentina
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