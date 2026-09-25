Luego de completarse la jornada de este viernes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Brasil se consolida en el primer puesto del medallero, seguido por Argentina y Colombia.
Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
A falta de la última jornada que se estará llevando a cabo este sábado, Brasil continúa al frente en el medallero, seguido por Argentina y Colombia
Por Ovación
25 de septiembre 2026 · 22:21hs
Brasil lidera y Argentina es escolta
Hasta el momento, Argentina suma 280 medallas: 78 de oro, 82 de plata y 120 de bronce, y se ubica segunda en el medallero general, por detrás de Brasil que ostenta el primer puesto con 295 preseas, de las cuales, 114 son doradas, 101 de plata y 80 de bronce. Mientras que Colombia completa el podio con 189 medallas, 68 de oro, 61 de plata y 60 de bronce.
Más abajo en la clasificación, Chile ocupa la cuarta posición con 172 medallas (48 oros, 57 platas y 67 bronces), seguido de cerca por Venezuela en la quinta ubicación con 146 preseas (48 oros, 43 platas y 55 bronces).