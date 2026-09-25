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Los dos titulares de Colón que jugarán un partido "límite" ante All Boys

Colón visita a All Boys con la meta de ganar para seguir prendido en la pelea de arriba, pero Iván Delfino también deberá administrar una situación incómoda

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 15:10hs
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Los dos titulares de Colón que jugarán un partido límite ante All Boys

Para Colón, el duelo de este sábado, desde las 16, con arbitraje de Juan Pafundi, ante All Boys es clave para sostener las aspiraciones de estar entre los mejores de la zona A de la Primera Nacional. Si bien el primer puesto asoma lejano, las matemáticas dan y por eso ganar es la meta ineludible.

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Eso sí, cada semana viene siendo muy complicada para Iván Delfino, ya tiene que armar el equipo con varias ausencias producto de lesiones y suspensiones. Mientras busca las mejores alternativas para un partido que puede resultar determinante en la pelea por los puestos de arriba, hay dos nombres que deberán transitar el encuentro con una advertencia encima.

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Dos titulares, al límite en Colón

Matías Muñoz y Facundo Castet acumulan cuatro amarillas y si ve una más se perdrán el próximo compromiso frente a Estudiantes de Caseros en el Brigadier López. La situación obliga a Colón a caminar por una línea fina. El partido exige intensidad, duelos y concentración, pero al mismo tiempo el cuerpo técnico sabe que una tarjeta puede tener consecuencias que vayan mucho más allá del encuentro en Floresta.

Castet tiene cuatro amarillas en Col&oacute;n.

Castet tiene cuatro amarillas en Colón.

Delfino no puede darse el lujo de regalar nada. Colón necesita los tres puntos para no dejar escapar a los equipos que están por encima y, en una etapa donde el plantel ya viene sufriendo bajas, tampoco puede permitirse sumar nuevas complicaciones.

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Muñoz y Castet –de constante roce– deberán entonces jugar con el límite presente durante toda la tarde. No bajar la intensidad, pero sí evitar exponerse de más. No regalar una amarilla, pero tampoco condicionar el partido por miedo a recibirla. Porque para Colón, en este tramo del campeonato, cada partido no solo define puntos: también puede definir con qué jugadores cuenta para el siguiente.

Colón All Boys Matías Muñoz
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