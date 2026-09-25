Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Por la fecha 10 del Clausura Proyección, Colón se quedó con el clásico de reserva 2-1 ante Unión, gracias a los goles de Buosi y Páez

El clásico de reserva en AFA tuvo un final que nadie en el predio 4 de Junio parecía esperar. Cuando el empate ya empezaba a tomar forma como resultado definitivo, Colón encontró una última oportunidad y no la dejó pasar para derrota 2-1 a Unión por la fecha 10 del Clausura Proyección.

La tarde había comenzado favorable para Tate, ya que a los 31 minutos del primer tiempo, Facundo Iacono apareció para poner el 1-0. El Sabalero, sin embargo, reaccionó y a los 44', Jerónimo Buosi consiguió la igualdad y llevó el encuentro al descanso con todo abierto para la segunda mitad.

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El complemento mantuvo la paridad y ninguno de los dos consiguió romper nuevamente el cero. Hasta que a los 31', un tiro libre generó una situación de peligro para Colón. Lucas Chávez no pudo contener la pelota, dio un rebote y Laureano Páez estuvo atento para aprovecharlo y convertir el 2-1.

El tiempo restante no alcanzó para que Unión pudiera reaccionar. Colón se quedó con tres puntos importantes y, además, con el envión anímico que significa. La victoria también modifica el panorama de ambos en la Zona A. Para el Sabalero significó su segundo triunfo del campeonato y le permitió alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Unión, en cambio, dejó escapar una oportunidad importante. El empate lo mantenía con posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación, pero el gol de Páez en el cierre lo dejó sin puntos y le impidió meterse en zona de playoffs.

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