Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Por la fecha 10 del Clausura Proyección, Colón se quedó con el clásico de reserva 2-1 ante Unión, gracias a los goles de Buosi y Páez

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 17:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Prensa Colón

El clásico de reserva en AFA tuvo un final que nadie en el predio 4 de Junio parecía esperar. Cuando el empate ya empezaba a tomar forma como resultado definitivo, Colón encontró una última oportunidad y no la dejó pasar para derrota 2-1 a Unión por la fecha 10 del Clausura Proyección.

La tarde había comenzado favorable para Tate, ya que a los 31 minutos del primer tiempo, Facundo Iacono apareció para poner el 1-0. El Sabalero, sin embargo, reaccionó y a los 44', Jerónimo Buosi consiguió la igualdad y llevó el encuentro al descanso con todo abierto para la segunda mitad.

• LEER MÁS: Los dos titulares de Colón que jugarán un partido "límite" ante All Boys

El complemento mantuvo la paridad y ninguno de los dos consiguió romper nuevamente el cero. Hasta que a los 31', un tiro libre generó una situación de peligro para Colón. Lucas Chávez no pudo contener la pelota, dio un rebote y Laureano Páez estuvo atento para aprovecharlo y convertir el 2-1.

El tiempo restante no alcanzó para que Unión pudiera reaccionar. Colón se quedó con tres puntos importantes y, además, con el envión anímico que significa. La victoria también modifica el panorama de ambos en la Zona A. Para el Sabalero significó su segundo triunfo del campeonato y le permitió alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Unión, en cambio, dejó escapar una oportunidad importante. El empate lo mantenía con posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación, pero el gol de Páez en el cierre lo dejó sin puntos y le impidió meterse en zona de playoffs.

Formaciones de Colón y Unión

Colón Unión Reserva
Noticias relacionadas
los dos titulares de colon que jugaran un partido limite ante all boys

Los dos titulares de Colón que jugarán un partido "límite" ante All Boys

all boys, un peligro para colon: gano 2 de los ultimos 10 duelos y pelea por no descender

All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

El Gallo Segovia de Colón animará una de las peleas profesionales en el gimnasio Roque Otrino.

El Roque Otrino vuelve a vibrar con un gran festival de boxeo

el pibe de yapeyu que sube al plantel de colon para el duelo ante all boys

El pibe de Yapeyú que sube al plantel de Colón para el duelo ante All Boys

Lo último

Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Último Momento
Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: Esto es un envión muy importante

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: "Esto es un envión muy importante"

CRAI y un merecido reconocimiento al doctor Julio Alberto Tejerina

CRAI y un merecido reconocimiento al doctor Julio Alberto Tejerina

Ovación
Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: Esto es un envión muy importante

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: "Esto es un envión muy importante"

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus