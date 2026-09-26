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Colón quiere seguir por la senda de la victoria y va por otro triunfo ante All Boys en Floresta

Colón visita este sábado a All Boys con varios cambios en su formación y buscará volver a sumar de a tres frente al equipo de Floresta.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 09:19hs
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Colón quiere seguir por la senda de la victoria y va por otro triunfo ante All Boys en Floresta

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón se prepara para visitar este sábado a All Boys desde las 16 en Floresta, con Juan Pafundi como árbitro. Iván Delfino analiza nuevamente modificaciones en el equipo, con los regresos de Rasmussen, Lértora y Peinipil, además de la aparición de Risso Patrón y la continuidad de Olmedo en una formación que buscará quedarse otra vez con la victoria.

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Delfino mueve piezas para el duelo

Pier Barrios no logró recuperarse y quedará afuera del encuentro, por lo que Rasmussen regresará a la zaga central junto a Olmedo. Además, Peinipil volverá a ser titular luego de cumplir una fecha de suspensión.

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En el mediocampo, Lértora también estará nuevamente desde el inicio y compartirá la zona central con Muñoz. Sarmiento ocupará el sector derecho, mientras que Risso Patrón aparece por izquierda después de su buen ingreso frente a Los Andes.

En ofensiva, Delfino mantendría la dupla conformada por Bonansea y Marcioni, quien tuvo una destacada actuación en el último compromiso disputado en el Brigadier López.

El Sabalero quiere volver a festejar

Colón viene de ganar en la fecha 30 de la Primera Nacional en condición de local ante Los andes por 3 a 0 y lo ubicó en la tabla en el 5to lugar con 48 puntos con 13 victorias, nueve empates y ocho derrotas. Con 38 golles a favor y 25 en contra, con una diferencia de gol de +13.

Posibles formaciones y datos del partido

COLÓN: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Matías Muñoz y Gabriel Risso Patrón; Alan Bonansea y Julián Marcioni.

ALL BOYS: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Felipe Coronel y Alejo Tabares; Luciano Leguizamón, Gabriel Ramírez, Gustavo Turraca y Nicolás Barrientos; Lucas Cano y Santiago Apa.

Árbitro: Juan Pafundi

Estadio: Estadio Islas Malvina

TV: LPF PLAY

Colón All Boys Victoria Floresta
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