Colón se prepara para visitar este sábado a All Boys desde las 16 en Floresta, con Juan Pafundi como árbitro. Iván Delfino analiza nuevamente modificaciones en el equipo, con los regresos de Rasmussen, Lértora y Peinipil, además de la aparición de Risso Patrón y la continuidad de Olmedo en una formación que buscará quedarse otra vez con la victoria.
Colón quiere seguir por la senda de la victoria y va por otro triunfo ante All Boys en Floresta
Colón visita este sábado a All Boys con varios cambios en su formación y buscará volver a sumar de a tres frente al equipo de Floresta.
Por Ovación
Delfino mueve piezas para el duelo
Pier Barrios no logró recuperarse y quedará afuera del encuentro, por lo que Rasmussen regresará a la zaga central junto a Olmedo. Además, Peinipil volverá a ser titular luego de cumplir una fecha de suspensión.
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En el mediocampo, Lértora también estará nuevamente desde el inicio y compartirá la zona central con Muñoz. Sarmiento ocupará el sector derecho, mientras que Risso Patrón aparece por izquierda después de su buen ingreso frente a Los Andes.
En ofensiva, Delfino mantendría la dupla conformada por Bonansea y Marcioni, quien tuvo una destacada actuación en el último compromiso disputado en el Brigadier López.
El Sabalero quiere volver a festejar
Colón viene de ganar en la fecha 30 de la Primera Nacional en condición de local ante Los andes por 3 a 0 y lo ubicó en la tabla en el 5to lugar con 48 puntos con 13 victorias, nueve empates y ocho derrotas. Con 38 golles a favor y 25 en contra, con una diferencia de gol de +13.
Posibles formaciones y datos del partido
COLÓN: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Matías Muñoz y Gabriel Risso Patrón; Alan Bonansea y Julián Marcioni.
ALL BOYS: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Felipe Coronel y Alejo Tabares; Luciano Leguizamón, Gabriel Ramírez, Gustavo Turraca y Nicolás Barrientos; Lucas Cano y Santiago Apa.
Árbitro: Juan Pafundi
Estadio: Estadio Islas Malvina
TV: LPF PLAY