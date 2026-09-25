Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: "Esto es un envión muy importante"

Miguel Robledo, DT de la reserva de Colón, destacó la paciencia para no desesperarse tras comenzar perdiendo y el compromiso colectivo para ganar el clásico

A la reserva de Colón le hacía falta una tarde así. No solamente porque enfrente estaba Unión , sino porque el equipo necesitaba una señal después de un comienzo de campeonato que lo había dejado demasiado cerca de los últimos lugares del Clausura Proyección, donde apenas había ganado un encuentro.

La señal llegó en forma de clásico y tuvo un desenlace inesperado. Colón empezó perdiendo, encontró el empate antes del descanso y, cuando el 1-1 parecía definitivo, apareció Laureano Páez para aprovechar un rebote y darle el triunfo al Sabalero. Para el DT Miguel Robledo, la remontada tuvo un valor que excede el resultado. El entrenador vio en sus jugadores una respuesta que considera fundamental para lo que viene.

“Los chicos dejaron todo. Los protagonistas son ustedes”, señaló después del partido, antes de remarcar el nivel del rival: “Enfrentamos un buen equipo, que sabe lo que quiere y tiene tiempo de trabajo. Esto para nosotros es un envión de cara a lo que viene”.

La clave estuvo en no perder la cabeza

El 1-0 en contra podía haber cambiado el desarrollo del clásico. Sin embargo, Colón sostuvo la idea con la que había salido a jugar. “Siempre que podamos, la idea es salir a buscar el partido”, explicó Robledo. Y cuando el resultado se puso en contra, la receta no cambió. En lugar de lanzarse desesperadamente en busca del empate, el Sabalero siguió jugando y terminó encontrando la igualdad por intermedio de Jerónimo Buosi.

Para el entrenador, esa capacidad de esperar el momento fue determinante. “Tranquilidad, lo que siempre les pido yo: orden y paciencia”, explicó.

¡COLÓN VENCIÓ 2-1 A UNIÓN EN EL CLÁSICO DE RESERVA!



El rojinegro lo dió vuelta, ya que el Tatengue se había puesto en ventaja con gol de Iacono.



El empate llegó con gol de Jerónimo Buosi y en el complemento Laureano Páez selló el 2-1 definitivo. pic.twitter.com/DNoirV2CUo — Único (Información santafesina de fútbol) (@unicosantafe) September 25, 2026

La remontada, además, fue una muestra de personalidad para un grupo que necesitaba recuperar confianza. Robledo lo resumió de una manera sencilla: “Da o no se da, este es fútbol, es un juego y hoy nos tocó a nosotros como les podía haber tocado a ellos”.

Una victoria que también pesa en la tabla para Colón

Más allá del clásico, Colón se llevó tres puntos que necesitaba. El equipo consiguió apenas su segundo triunfo en el torneo y pudo despegarse de la zona más baja de la Zona A. Robledo reconoció que, aunque la formación de futbolistas es el objetivo central de una Reserva, la posición en la tabla también genera sensaciones dentro del grupo. “Nosotros veníamos muy golpeados. Uno está formando chicos y la tabla la mira también. Entonces nos sentíamos muy incómodos ahí abajo”, admitió.

El mérito fue colectivo

Robledo evitó quedarse con una figura determinada. Para el entrenador, la remontada fue consecuencia del trabajo de todo el equipo. “Para mí fueron todos. Buosi, que estaba arriba, era el primero que venía a recuperar. Jugaron en equipo realmente, como uno pretende”, destacó.