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Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Leonardo Madelón probó con un cambio en Unión por el expulsado Julián Palacios y recibió una buena noticia con uno de los lesionados.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 13:38hs
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Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Prensa Unión

Unión avanza en la preparación para recibir a Sarmiento, este viernes desde las 19 en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Leonardo Madelón ordenó este miércoles una práctica de fútbol en la que comenzó a darle forma al equipo que buscará sumar nuevamente de a tres en condición de local.

LEER MÁS: Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

En el ensayo, el entrenador rojiblanco probó con Brahian Cuello en lugar del expulsado Julián Palacios, en lo que sería la única modificación respecto del equipo que viene de conseguir una importante victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata.

De esta manera, si bien todavía restan entrenamientos antes del compromiso, Madelón tendría prácticamente definido el once que recibirá al conjunto de Junín.

Malcorra volvió en tiempo récord en Unión

La gran noticia de la jornada estuvo relacionada con Ignacio Malcorra, quien volvió a trabajar a la par de sus compañeros después de superar la lesión muscular que lo había marginado de los últimos partidos.

El mediocampista había sido diagnosticado el martes 18 de agosto con una lesión grado 1 en los isquiotibiales del muslo derecho. Unión había informado entonces que el futbolista ya había comenzado con tratamiento kinésico.

Sin embargo, Malcorra tuvo una recuperación mucho más rápida de la esperada y a solamente 11 días de aquella lesión ya se entrenó con normalidad junto al plantel. Su evolución abre ahora la posibilidad de que Madelón lo incluya entre los concentrados para el encuentro frente a Sarmiento.

La presencia del experimentado volante dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos. En principio, la idea sería llevarlo de a poco para evitar una recaída, aunque su recuperación genera optimismo dentro del cuerpo técnico.

El equipo que probó Madelón en Unión

Con Cuello como reemplazante de Palacios, el equipo que paró el entrenador rojiblanco estuvo conformado por: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La formación mantiene la estructura que utilizó Madelón ante Aldosivi y presenta solamente la variante obligada por la expulsión de Palacios.

Echavarría, el árbitro para el duelo entre Unión y Sarmiento

El encuentro entre Unión y Sarmiento se disputará este viernes a las 19 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

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El encargado de impartir justicia será Pablo Echavarría, quien tendrá a su cargo un partido importante para un Unión que buscará aprovechar el envión de su triunfo en Mar del Plata y volver a hacerse fuerte ante su gente.

Madelón todavía tendrá algunos días para terminar de definir los detalles, aunque Cuello ya aparece como el elegido para reemplazar a Palacios y Malcorra vuelve a ser una alternativa concreta después de una recuperación a contrarreloj.

Unión Sarmiento Madelón
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