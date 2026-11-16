Con otra cabeza y otro juego, Colón se prepara para seguir en la pelea por el segundo ascenso

El Sabalero encontró una estructura defensiva, mejoró su funcionamiento colectivo y llega con otra confianza a la etapa decisiva. El desafío será sostener ese crecimiento y resolver su principal déficit.

Colón transita un presente diferente al de meses atrás. Aunque todavía tiene cuestiones por corregir, el equipo de Iván Delfino mostró una evolución futbolística, ganó solidez en defensa y recuperó confianza. Con el Reducido como objetivo inmediato, el Sabalero buscará sostener esa mejoría para avanzar en una competencia donde las diferencias entre los participantes son mínimas.

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La evolución futbolística y los aciertos de Delfino

El entrenador recibió un equipo que, bajo la conducción de Ezequiel Medrán, no terminaba de convencer desde el juego, aunque se mantenía en los primeros puestos. Cuando se produjo el cambio de técnico, Colón ocupaba la tercera posición y finalmente terminó quinto. Sin embargo, Delfino consiguió mejorar el funcionamiento con un plantel que no armó y sin la posibilidad de incorporar refuerzos durante el mercado de invierno.

La evolución también se refleja en algunos nombres propios. Thaller se afianzó en la defensa y desplazó de la consideración a Pier Barrios. En el mediocampo, la sociedad entre Toledo y Lértora ganó terreno y se consolidó por encima de otras alternativas. Marcioni encontró su lugar por izquierda, mientras que el arquero Giménez respondió con buenas actuaciones y transmitió seguridad.

Los números defensivos respaldan ese crecimiento: Colón recibió apenas dos goles en ocho encuentros, y ambos llegaron en un mismo partido. Se trata de una estadística que refleja el trabajo realizado por Delfino para ordenar al equipo y recuperar la confianza de sus futbolistas.

El déficit de gol, la cuenta pendiente antes del Reducido

Sin embargo, hay una dificultad que Colón arrastra durante toda la temporada: la falta de contundencia de su centrodelantero. Alan Bonansea convirtió ocho tantos en 33 presentaciones, una producción que aparece por debajo de lo esperado para un atacante de área. Su aporte no se limita a las definiciones, ya que suele luchar con los centrales, jugar de espaldas y generar espacios para sus compañeros, pero la falta de goles termina condicionando su evaluación.

Delfino, a partir de ese escenario, buscó encontrar las mejores respuestas posibles y construir una estructura competitiva. Ahora, los resultados determinarán hasta dónde puede llegar este equipo.

El momento anímico también puede jugar un papel importante. La historia reciente de la categoría demuestra que llegar en crecimiento a la etapa decisiva puede marcar diferencias.

Colón intentará seguir ese camino de crecimiento. El equipo llega con una defensa más firme, mayor confianza y una idea de juego que fue evolucionando. En el Reducido no parece haber un candidato indiscutido y el Sabalero tendrá que demostrar que está preparado para competir contra cualquiera. Incluso Tristán Suárez, uno de los equipos más regulares de la temporada, aparece como un rival al que puede enfrentar sin complejos.