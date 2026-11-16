Colón ya piensa en Morón: las dudas físicas y una buena noticia para Delfino

Después de eliminar a Midland en el Brigadier López, Colón comenzó a preparar el cruce de cuartos de final del Reducido. ¿Cómo están los lesionados del plantel?

Colón dejó atrás el triunfo ante Midland por 1-0 en el Brigadier López y rápidamente puso la mirada en su próximo desafío: Deportivo Morón, su adversario en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Con la ilusión de seguir avanzando en la pelea por el segundo ascenso, Iván Delfino comienza a evaluar el estado físico de sus futbolistas y las alternativas que tendrá a disposición para una serie que promete máxima exigencia.

En ese escenario, el entrenador sigue de cerca la evolución de algunos jugadores que vienen arrastrando diferentes inconvenientes musculares. Uno de ellos es Emanuel Beltrán, quien había sido titular ante Defensores de Belgrano en la última fecha de la fase regular y posteriormente integró la delegación que concentró para enfrentar a Midland. Sin embargo, una molestia muscular lo dejó afuera del encuentro frente al Funebrero.

Prensa Colón

Otro caso que requiere atención es el de Federico Lértora, quien convive con distintas molestias físicas. A los inconvenientes relacionados con el tendón rotuliano se le suman otras dificultades musculares que lo llevan a realizar trabajos diferenciados durante las semanas previas a los compromisos. Se trata de una situación que el cuerpo técnico monitorea de cerca, teniendo en cuenta la importancia del mediocampista en la estructura del equipo. Fue reemplazado a los 12' del complemento.

Otro de los jugadores que se retiró con una molestia física es Darío Sarmiento, quien se retiró a los 12 minutos del complemento, mismo momento en que fue reemplazado el capitán Lértora. De todas maneras, no tendría inconvenientes en llegar en condiciones para el duelo ante Morón.

Franco García, una alternativa que recupera Delfino en Colón

Entre las noticias positivas para el cuerpo técnico aparece la recuperación de Franco García, quien pudo volver a tener participación en el cierre del partido frente a Midland. El extremo sumó algunos minutos después de atravesar un período de inactividad por su lesión y ahora comienza a presentarse como una alternativa más para Delfino en una instancia en la que cada variante puede resultar determinante.

También hay novedades con Matías Budiño, quien ya trabaja a la par de sus compañeros y dejó atrás las dificultades físicas que lo habían marginado. De todas maneras, su regreso a la consideración no modifica por ahora el escenario en el arco: Tomás Giménez se mantiene como titular y el juvenil Tomás Paredes continúa ocupando el lugar de primera alternativa.

Delfino apostaría por la continuidad del equipo titular de Colón

En cuanto a la formación, todo indica que Colón podría repetir ante Deportivo Morón el mismo equipo que comenzó jugando frente a Midland, siempre y cuando no aparezcan nuevos inconvenientes físicos durante los entrenamientos.

LEER MÁS: Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

La posibilidad de sostener la estructura representa una noticia importante para Delfino, que en reiteradas oportunidades hizo referencia a las limitaciones de un plantel corto y a la escasez de variantes en determinadas posiciones que considera fundamentales.

Con el boleto a cuartos de final asegurado, el Sabalero empieza a preparar un nuevo desafío en el Reducido. La recuperación de futbolistas, el cuidado de los que arrastran molestias y la posibilidad de mantener una formación estable aparecen como tres cuestiones centrales para un Colón que quiere seguir alimentando su ilusión de regresar a Primera División.