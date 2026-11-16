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¿Cuándo y a qué hora se jugaría el partido entre Colón y Deportivo Morón?

A falta de la confirmación oficial se maneja un posible día y horario para el cotejo de ida entre el Sabalero y el Gallo que se jugará en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 09:16hs
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Colón y Deportivo Morón jugarían el sábado a las 18.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón y Deportivo Morón jugarían el sábado a las 18.

Colón venció a Midland 1-0 y Deportivo Morón igualó 1-1 ante Colegiales. De esta manera, el Sabalero y el Gallo se medirán por los cuartos de final del Reducido.

El día y la hora en que se jugaría el partido entre el Sabalero y el Gallo

El cotejo de ida se disputará en el Brigadier López y resta definir el día y el horario. Aunque desde Colón ya manejan una fecha y hora tentativa.

La intención de la dirigencia rojinegra es que el partido se dispute el sábado y el horario sería el de las 18, tal cual se jugó el encuentro contra Midland.

LEER MÁS: Colón y Morón, dos campañas parejas y un factor que puede ser clave en el Reducido

Por su parte, Deportivo Morón no tendría inconvenientes en que el partido se juegue ese día y en esa hora. Así las cosas, en las próximas horas se terminará confirmando.

Y en cuanto al choque de vuelta que se jugará en el estadio Franciso Urbano, también podría jugarse un sábado, aún cuando Deportivo Morón viene jugando en condición de local los domingos.

Colón Deportivo Morón partido
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