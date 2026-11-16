¿Cuándo y a qué hora se jugaría el partido entre Colón y Deportivo Morón?

A falta de la confirmación oficial se maneja un posible día y horario para el cotejo de ida entre el Sabalero y el Gallo que se jugará en el Brigadier López

Colón venció a Midland 1-0 y Deportivo Morón igualó 1-1 ante Colegiales. De esta manera, el Sabalero y el Gallo se medirán por los cuartos de final del Reducido.

El c otejo de ida se disputará en el Brigadier López y resta definir el día y el horario. Aunque desde Colón ya manejan una fecha y hora tentativa.

La intención de la dirigencia rojinegra es que el partido se dispute el sábado y el horario sería el de las 18, tal cual se jugó el encuentro contra Midland.

LEER MÁS: Colón y Morón, dos campañas parejas y un factor que puede ser clave en el Reducido

Por su parte, Deportivo Morón no tendría inconvenientes en que el partido se juegue ese día y en esa hora. Así las cosas, en las próximas horas se terminará confirmando.

Y en cuanto al choque de vuelta que se jugará en el estadio Franciso Urbano, también podría jugarse un sábado, aún cuando Deportivo Morón viene jugando en condición de local los domingos.