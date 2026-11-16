Colón y Morón, dos campañas parejas y un factor que puede ser clave en el Reducido

Colón recibirá a Morón en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final. Cómo fueron sus campañas y sus enfrentamientos en la fase regular.

Colón y Deportivo Morón comenzarán a jugarse el pasaje a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, en un cruce que presenta números muy parejos, antecedentes favorables al equipo bonaerense y un detalle reglamentario que puede resultar decisivo.

El primer capítulo se disputaría el próximo sábado, desde las 18 (será confirmado en las próximas horas), en el estadio Brigadier López, mientras que la revancha tendrá lugar en el Nuevo Francisco Urbano.

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La principal diferencia entre ambos está en la ventaja deportiva que tendrá Morón. El Gallito terminó mejor ubicado en la tabla general y, por lo tanto, si existe igualdad en el resultado global de los dos encuentros, será el equipo de Walter Otta el que avance de ronda. Colón, en consecuencia, estará obligado a construir una diferencia en Santa Fe para viajar con mayor tranquilidad a Buenos Aires.

En la fase regular, Morón fue uno de los grandes protagonistas de la competencia. Durante buena parte del campeonato se mantuvo en la pelea por el primer puesto de la Zona A, aunque perdió terreno en el tramo final y terminó tercero, con 61 puntos, a cinco de Godoy Cruz, que consiguió el ascenso directo tras vencer a Tristán Suárez en Córdoba.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El Gallito cerró su campaña con 18 victorias, siete empates y 11 derrotas, 53 goles a favor y 37 en contra, para una diferencia de +16 y una efectividad del 56,48%. Sin embargo, más allá de sus buenos registros, no llega a esta instancia con el mismo funcionamiento que mostró durante sus mejores momentos del torneo.

Colón, por su parte, terminó sexto en la Zona A, con 60 unidades, apenas una menos que su próximo adversario. El Sabalero consiguió 16 triunfos, 12 empates y ocho derrotas, con 45 goles convertidos y 27 recibidos, una diferencia de +18 y una efectividad del 55,56%. Los números reflejan una campaña muy pareja entre los dos equipos, aunque con características diferentes: Morón tuvo mayor poder ofensivo y Colón consiguió mejores registros defensivos.

La localía, otro punto de comparación entre Colón y Morón

Si se toman los rendimientos como local y visitante, aparecen algunos datos interesantes para entender el cruce. Morón fue uno de los equipos más fuertes jugando en el Nuevo Francisco Urbano, donde consiguió 13 victorias, tres empates y apenas dos derrotas. Marcó 33 goles, recibió 13 y sumó 42 puntos, con una efectividad del 77,78%.

Colón también tuvo una buena campaña en el Brigadier López, donde ganó 11 partidos, empató cinco y perdió solamente dos. Convirtió 29 goles y recibió 10, para una diferencia de +19, 38 puntos y una efectividad del 70,37%.

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En condición de visitante, en cambio, los números de ambos fueron más discretos. Morón terminó décimo en esa tabla, con cinco triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, 20 goles a favor y 24 en contra. Sumó 19 puntos, con una efectividad del 35,19%.

Colón tuvo un rendimiento algo superior fuera de Santa Fe: finalizó octavo, con cinco victorias, siete empates y seis caídas. Marcó 16 goles, recibió 17 y consiguió 22 unidades, con una efectividad del 40,74%.

Lago y Fagúndez, los goleadores y principales asistidores de Colón y Morón

En el aspecto individual también hay una paridad importante, aunque con dos futbolistas que sobresalen por encima del resto. Ignacio Lago es el máximo goleador de Colón, con 16 tantos, mientras que Franco Fagúndez lidera la ofensiva de Morón con 15 conquistas.

Además, el delantero del Gallito también se destaca en la generación de juego. Fagúndez suma 10 asistencias y comparte el primer puesto de la tabla general de ese rubro con Francisco Molina, de Gimnasia de Jujuy. En Colón, nuevamente aparece Lago como referencia, con siete pases de gol.

Morón ganó los dos antecedentes de la temporada

Otro dato que no puede pasar inadvertido es que los dos enfrentamientos de la fase regular terminaron con victorias del conjunto bonaerense.

@depmoronoficial

El primero se disputó el 18 de abril, en el Nuevo Francisco Urbano, por la décima fecha. Morón se impuso por 2-0 con goles de Franco Fagúndez, a los 19 minutos del primer tiempo, y Ezequiel Bulacio, apenas iniciado el complemento. Colón sufrió además la expulsión de Matías Muñoz a los 36 minutos de la etapa inicial.

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La segunda presentación fue el 5 de septiembre, en el Brigadier López, donde el Gallito volvió a quedarse con los tres puntos, esta vez por 2-1. Mateo Levato abrió el marcador a los 41 minutos y Gonzalo Berterame amplió la diferencia en el tiempo adicionado de la primera etapa. Alan Bonansea descontó para el Sabalero a los siete minutos del complemento, pero no alcanzó para evitar una nueva derrota.

Así, Morón llega con la ventaja deportiva, una campaña general apenas superior y dos triunfos en los antecedentes directos. Colón, en cambio, buscará hacerse fuerte en el Brigadier López, donde construyó buena parte de su recuperación en la temporada, para cambiar la historia de los enfrentamientos y llegar con posibilidades concretas a la revancha. En una serie de márgenes estrechos, el primer partido puede marcar buena parte del destino de ambos.