Fuerte sanción de Aprevide para los partidos de Universidad de Chile en Buenos Aires

Este martes, Aprevide dio a conocer la sanción que le aplicará a la Universidad de Chile y que se extenderá hasta finales de 2027

La Aprevide decidió que Universidad de Chile no podrá llevar hinchas a los partidos que juegue en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió prohibir la presencia de público visitante en todos los encuentros oficiales y amistosos que dispute Universidad de Chile en la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027, tras los graves incidentes registrados en el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

El episodio ocurrió el 20 de agosto de 2025 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, donde se enfrentaron Independiente y Universidad de Chile. Durante el encuentro, que debió ser suspendido, se produjeron disturbios protagonizados por ambas parcialidades.

Según el informe oficial, hinchas del conjunto chileno incendiaron una butaca plástica, arrojaron objetos contundentes hacia la tribuna local y destruyeron instalaciones del estadio —puestos de comida, sanitarios y gradas— para obtener elementos con los que continuar los enfrentamientos.

El saldo fue de 50 heridos, 25 de ellos trasladados a hospitales de Avellaneda, además de importantes daños materiales. Por su parte, grupos de simpatizantes de Independiente intentaron avanzar hacia la tribuna visitante, forzando rejas y portones internos.

Una vez dentro, agredieron violentamente a hinchas chilenos, poniendo en riesgo su integridad física. Las cámaras de seguridad y las tareas investigativas permitieron identificar a más de 40 barras que participaron activamente en los ataques.

Como consecuencia, Aprevide dispuso la prohibición preventiva de concurrencia a espectáculos deportivos para 41 hinchas de Independiente, quienes fueron incluidos en el listado de derecho de admisión. La causa penal quedó a cargo de la UFI N° 4 de Avellaneda, bajo la dirección del fiscal Mariano Zitto.

