Di Santo, la carta de gol a la que apuesta Atlético Mineiro

Atlético Mineiro llega con dos versiones bien antagónicas al partido de este jueves a las 21.30 frente a Colón en el Brigadier López. Por un lado, en la Copa Sudamericana, llega de cinco victorias consecutivas, mientras que en el Brasileirao sufrió cinco reveses en serie.

De esta manera, el entrenador Rodrigo Santana metió mano en el equipo, y dejó afuera al experimentado goleador Ricardo Oliveira y mandará a la cancha al mendocino Franco Di Santo, quien de esta manera disputará su primer partido como titular desde que esta en el Gallo.

Di Santo habló de la sensación de jugar por primera vez como profesional en Argentina y arrancó diciendo: “La verdad es que es curioso después de tanto tiempo jugando como profesional... Llegué en algún momento con la Selección, pero nunca para un partido oficial aquí en Argentina. Es una sensación hermosa. Además, es una semifinal de Copa Sudamericana”, dijo.

Di Santo se fue de muy joven de Argentina hacia Chile. Allí, se unió a las categorías inferiores de Audax Italiano (Chile), que hizo su debut como profesional. Luego se fue al fútbol europeo, donde regresó a mediados de año para defender la camiseta del Atlético Mineiro.

Y el delantero de 30 años reveló que tendrá una hinchada especial: “Vendrán varios de mi amigos, no muchos, pero vienen. Es mi primer partido aquí en el país. Muchos de mis amigos no han tenido la oportunidad de verme jugar. Creo que muchos de mis amigos, mucha gente de Argentina, en general, nunca me vieron. Tal vez ni siquiera me vieron jugar un juego completo. Son sentimientos encontrados de alegría, ansiedad y nerviosismo".

Hubo tres juegos de Di Santo para el Atlético, todos llegando desde el banco de los relevos. En los pocos minutos que tuvo, se ganó la confianza del entrenador Rodrigo Santana y marcó un gol. “El pasado fin de semana ante Internacional jugué la mitad del partido. Si tengo la oportunidad de jugar como titular me siento preparado ”, concluyó el jugador.