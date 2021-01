Diego García: "Se dio todo para volver a Colón"

Más adelante consignó que “a varios chicos los estoy conociendo. Nos estamos poniendo todos bien, seguir fortaleciendo cosas e ir puliendo lo que nos pide Ricardo (De Cecco). Es detallista en todo, tenemos que ensamblarnos en este tiempo de preparación”.

Cuando detalló la variedad de tareas ejecutadas en los primeros días de preparación, el perimetral agregó: “Arrancamos fuertes pero bien, variados fueron los trabajos, con cosas en cancha. Nos volcamos con las tareas de Ricardo, con las prevenciones de la pandemia”.

En setiembre próximo, García cumplirá 42 años pero sus ganas siguen intactas. A pesar de ellos confesó que “pensé en el retiro, una vez que cortamos con Unión, hubo un mes y medio de entrenamientos. El hecho de seguir entrenando por las dudas. Cuando empezaron a liberarse los jugadores hablé con Juanfra (Ponce) pero desde lo dirigencial no se terminó de cerrar. Ahí había incertidumbre en mí”.

Y luego, subrayó: “Físicamente estoy bien, con los cambios alimenticios, el año pasado me sentí muy bien. Me asombró no haber fichado por lo que hice dentro y fuera, llegó esto de Colón que es bárbaro. “Cuando empecé a escuchar como una posibilidad de que Colón juegue la Liga Argentina, después me llamó Sebastián (Svetliza), arregló Ricardo (De Cecco) que me vino a buscar. Se dio todo para volver al club”.

Con un formato distinto por las mini sedes, García prefiere puntualizar en el trabajo, aunque no dudó en expresar que “este proyecto tiene como idea consolidarse, no jugaremos por jugar. Queremos como primer objetivo llegar a los playoffs. Jugué varios Clásicos picantes como Ben Hur-Libertad, Quimsa-Olímpico o Central Entrerriano-La Unión. Va a estar lindo para la ciudad que haya dos equipos en una categoría importante como es la Liga Argentina”.