¿Hay una mano negra contra Colón? Otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

Álvaro Carranza omitió una clara infracción sobre Alan Bonansea ante Mitre de Santiago del Estero. El antecedente inmediato había sido frente a Godoy Cruz, también con el delantero sabalero como protagonista

La bronca en Colón volvió a apuntar directamente al arbitraje. En el empate 1-1 frente a Mitre de Santiago del Estero, el Sabalero otra vez se sintió claramente perjudicado por una decisión arbitral que pudo haber cambiado el rumbo del partido y que terminó teniendo fuerte impacto en la pelea por la punta de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Colón cambia el chip y acelera pensando en Almirante Brown con varios temas a evaluar

A los 31 minutos del primer tiempo, cuando el equipo rojinegro ya ganaba gracias al gol de Ignacio Lago, se produjo una acción que despertó el reclamo generalizado de todo Colón. Dentro del área, Alan Bonansea fue sujetado claramente por un defensor rival, e incluso pareció una toma de otro deporte, lo que generó mucha más bronca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ascenso Mi Locura (@ascensomilocura_)

Sin embargo, el árbitro Álvaro Carranza decidió ignorar la acción y dejó seguir el juego, pese a las evidencias de una infracción que pareció evidente. La jugada tomó todavía más repercusión porque las imágenes mostraron claramente cómo la camiseta del delantero quedó desgarrada tras la sujeción.

Un antecedente demasiado reciente

La polémica recordó inevitablemente a lo ocurrido el pasado 26 de abril, en el empate sin goles ante Godoy Cruz, cuando nuevamente Bonansea fue protagonista de una acción similar que tampoco terminó sancionada como penal.

Aquella vez, el árbitro Bryan Ferreyra tampoco cobró una clara sujeción dentro del área sobre el delantero rojinegro. El agarrón fue tan evidente que el atacante debió cambiarse la camiseta, que terminó completamente deshilachada.

Embed

Tras aquel encuentro, Bonansea había expresado públicamente su malestar por este tipo de acciones: “Para mí es claro el penal. Igual trato de no meterme mucho en eso, pero siempre termino agarrado o golpeado. A veces por el físico no te cobran tanto, son cosas del juego”.

Un fallo que pudo cambiar el partido

La sensación que quedó en el mundo Colón es que la decisión de Carranza pudo modificar el desarrollo del encuentro. Con el equipo en ventaja y dominando el trámite, un eventual penal convertido podría haber significado el 2-0 y un escenario completamente distinto frente a Mitre.

LEER MÁS: Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

Finalmente, el conjunto santiagueño alcanzó el empate y el Sabalero terminó resignando dos puntos importantes que le impidieron mantenerse en lo más alto de la tabla.

Crece el malestar en Colón

No es la primera vez en el campeonato que Colón termina cuestionando decisiones arbitrales determinantes. La reiteración de jugadas similares, ambas con Bonansea como perjudicado y ambas con camisetas rotas como prueba visible de las infracciones, alimentó aún más el enojo en Santa Fe.

En un torneo tan parejo y competitivo como la Primera Nacional, cada fallo puede resultar decisivo. Y en Colón sienten que, otra vez, un arbitraje adverso terminó condicionando un resultado clave.