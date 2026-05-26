Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

El Sabalero igualó 1-1 ante San Martín de San Juan por la fecha 15 del Torneo Proyección. Jerónimo Buosi marcó para el equipo santafesino, que continúa fuera de los puestos de cuartos de final.

Colón sumó un punto en su visita a San Martín de San Juan, al empatar 1-1 este martes por la fecha 15 del Torneo Proyección.

El conjunto rojinegro logró ponerse en ventaja gracias al tanto convertido por Jerónimo Buosi, aunque el Santo sanjuanino alcanzó la igualdad por intermedio de Luciano Riveros. El encuentro se disputó en el estadio Auxiliar y contó con el arbitraje de Nicolás Díaz.

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Con este resultado, Colón llegó a los 12 puntos y quedó ubicado en el 15° puesto de la Zona B, muy lejos de los puestos de clasificación a los cuartos de final, ya que actualmente se encuentra a 15 unidades de Independiente, que hoy ocupa el último lugar de acceso a la próxima instancia.

Por su parte, San Martín de San Juan continúa complicado en la tabla, ya que permanece en el último lugar con apenas ocho unidades.

Un presente complicado para Colón

El empate volvió a dejar en evidencia las dificultades que viene atravesando Colón en el certamen juvenil, donde no logra encontrar regularidad y continúa perdiendo terreno fecha tras fecha.

Si bien el equipo logró sumar fuera de casa, el punto termina teniendo poco valor desde lo numérico debido a la distancia que existe respecto a la zona de clasificación.

El Sabalero apenas pudo cosechar 12 puntos en 15 presentaciones y necesita prácticamente un cierre perfecto para alimentar alguna ilusión matemática de pelear por un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.

Fecha 15 de la Copa Proyección de Reserva

Martes 26 de mayo

Defensa y Justicia 1 (Cantero) – Independiente 1 (Medina) (Zona B) – Campeones del Mundo

Árbitro: Leonardo Cristaldo

Árbitro asistente 1: Tomás Otero

Árbitro asistente 2: Cristian Camacho

Cuarto árbitro: Micaela Abelardo

Racing 2 (Fraga y Campo) – Tigre 1 (Airala) (Zona A) – Tita Mattiussi

Árbitro: Valentín Persico

Árbitro asistente 1: Oscar Maidana

Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo

Cuarto árbitro: Gabriela Coronel

Argentinos 2 (Gómez y Correale) – Banfield 0 (Zona A) – CEFFA

Árbitro: Simón Laborda Paredes

Árbitro asistente 1: Franco Boetti

Árbitro asistente 2: Martín Núñez

Cuarto árbitro: Ariadna Palacios

Huracán 2 (Uribe -2-) – Ferro 0 (Zona B) – La Quemita

Árbitro: Fabricio De La Cruz

Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro

Árbitro asistente 2: Sofía Curto

Cuarto árbitro: Leandro Díaz

San Martín SJ 1 (Riveros) – Colón 1 (Buosi) (Zona B) – Auxiliar

Árbitro: Nicolás Díaz

Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl

Árbitro asistente 2: Elías Mendoza

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Final del partido en la Auxiliar del Hilario Sánchez, fue empate ante Colón 1 a 1, el gol de San Martín lo anotó Luciano Riveros. #VamosVerdinegro pic.twitter.com/G4P0u4L9yq — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) May 26, 2026

Estudiantes (Río Cuarto) 0 – Boca 2 (Bianco y Pérez) (Zona B) – Ciudad Deportiva

Árbitro: Facundo Fuentes

Árbitro asistente 1: Diego Ortiz

Árbitro asistente 2: Tomás Pérez

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Miércoles 27 de mayo

13.30 – Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona B) – La Candela

Árbitro: Eduardo Coyto

Árbitro asistente 1: Luciano Cabral

Árbitro asistente 2: Daniel Alegre

Cuarto árbitro: Sebastián Milessi

15.00 – Newell’s – Atlético Rafaela (Zona B) – Estadio Marcelo Bielsa

Árbitro: Juan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Mauro Soria

Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci

15.00 – Vélez – Instituto (Zona A) – Villa Olímpica

Árbitro: Facundo Carretero

Árbitro asistente 1: Mario Vargas

Árbitro asistente 2: Nicolás Ruiz Segovia

Cuarto árbitro: Joaquín García Casas

15.00 – Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona A) – Predio José Salmoiraghi

Árbitro: Rodrigo Amadeo

Árbitro asistente 1: Rodrigo Mansilla

Árbitro asistente 2: Mateo Cueto

15.00 – Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona B) – Ciudad Deportiva

Árbitro: Lautaro Díaz

Árbitro asistente 1: Lucas García

Árbitro asistente 2: Matías Chena

15.00 – Belgrano – Quilmes (Zona B) – Estadio Julio César Villagra

Árbitro: Pablo Gómez

Árbitro asistente 1: Roberto Rodríguez

Árbitro asistente 2: Lucas Burgos

Jueves 28 de mayo

15.00 – Gimnasia – Barracas Central (Zona A) – Estadio Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Franco Gutierre

Árbitro asistente 1: Alejo Milone

Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez

Cuarto árbitro: Manuel Prieto

15.00 – Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – La Tatenguita

Árbitro: Damián Parodi

Árbitro asistente 1: Franco Chavez

Árbitro asistente 2: Santiago Araujo

15.00 – Sarmiento – Rosario Central (Zona A) – CAR

Árbitro: Ignacio Domínguez

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ian Ávalos

15.00 – Aldosivi – Talleres (Zona A) – Predio

Árbitro: Nazareno Galeano

Árbitro asistente 1: Freddy Quelca Guarachi

Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti

15.00 – Lanús – Platense (Zona B) – Auxiliar

Árbitro: Camila Gette

Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado

Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira

Cuarto árbitro: Mauro Trinidad

19.00 – River – San Lorenzo (Zona A) – River Camp

Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa

Árbitro asistente 1: Valentino Gaillard

Árbitro asistente 2: Patricio Acuña

Cuarto árbitro: Franco Porotelli