Colón sumó un punto en su visita a San Martín de San Juan, al empatar 1-1 este martes por la fecha 15 del Torneo Proyección.
Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación
El Sabalero igualó 1-1 ante San Martín de San Juan por la fecha 15 del Torneo Proyección. Jerónimo Buosi marcó para el equipo santafesino, que continúa fuera de los puestos de cuartos de final.
Por Ovación
El conjunto rojinegro logró ponerse en ventaja gracias al tanto convertido por Jerónimo Buosi, aunque el Santo sanjuanino alcanzó la igualdad por intermedio de Luciano Riveros. El encuentro se disputó en el estadio Auxiliar y contó con el arbitraje de Nicolás Díaz.
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Con este resultado, Colón llegó a los 12 puntos y quedó ubicado en el 15° puesto de la Zona B, muy lejos de los puestos de clasificación a los cuartos de final, ya que actualmente se encuentra a 15 unidades de Independiente, que hoy ocupa el último lugar de acceso a la próxima instancia.
Por su parte, San Martín de San Juan continúa complicado en la tabla, ya que permanece en el último lugar con apenas ocho unidades.
Un presente complicado para Colón
El empate volvió a dejar en evidencia las dificultades que viene atravesando Colón en el certamen juvenil, donde no logra encontrar regularidad y continúa perdiendo terreno fecha tras fecha.
Si bien el equipo logró sumar fuera de casa, el punto termina teniendo poco valor desde lo numérico debido a la distancia que existe respecto a la zona de clasificación.
El Sabalero apenas pudo cosechar 12 puntos en 15 presentaciones y necesita prácticamente un cierre perfecto para alimentar alguna ilusión matemática de pelear por un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.
Fecha 15 de la Copa Proyección de Reserva
Martes 26 de mayo
Defensa y Justicia 1 (Cantero) – Independiente 1 (Medina) (Zona B) – Campeones del Mundo
Árbitro: Leonardo Cristaldo
Árbitro asistente 1: Tomás Otero
Árbitro asistente 2: Cristian Camacho
Cuarto árbitro: Micaela Abelardo
Racing 2 (Fraga y Campo) – Tigre 1 (Airala) (Zona A) – Tita Mattiussi
Árbitro: Valentín Persico
Árbitro asistente 1: Oscar Maidana
Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo
Cuarto árbitro: Gabriela Coronel
Argentinos 2 (Gómez y Correale) – Banfield 0 (Zona A) – CEFFA
Árbitro: Simón Laborda Paredes
Árbitro asistente 1: Franco Boetti
Árbitro asistente 2: Martín Núñez
Cuarto árbitro: Ariadna Palacios
Huracán 2 (Uribe -2-) – Ferro 0 (Zona B) – La Quemita
Árbitro: Fabricio De La Cruz
Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro
Árbitro asistente 2: Sofía Curto
Cuarto árbitro: Leandro Díaz
San Martín SJ 1 (Riveros) – Colón 1 (Buosi) (Zona B) – Auxiliar
Árbitro: Nicolás Díaz
Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl
Árbitro asistente 2: Elías Mendoza
Estudiantes (Río Cuarto) 0 – Boca 2 (Bianco y Pérez) (Zona B) – Ciudad Deportiva
Árbitro: Facundo Fuentes
Árbitro asistente 1: Diego Ortiz
Árbitro asistente 2: Tomás Pérez
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Miércoles 27 de mayo
13.30 – Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona B) – La Candela
Árbitro: Eduardo Coyto
Árbitro asistente 1: Luciano Cabral
Árbitro asistente 2: Daniel Alegre
Cuarto árbitro: Sebastián Milessi
15.00 – Newell’s – Atlético Rafaela (Zona B) – Estadio Marcelo Bielsa
Árbitro: Juan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Mauro Soria
Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci
15.00 – Vélez – Instituto (Zona A) – Villa Olímpica
Árbitro: Facundo Carretero
Árbitro asistente 1: Mario Vargas
Árbitro asistente 2: Nicolás Ruiz Segovia
Cuarto árbitro: Joaquín García Casas
15.00 – Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona A) – Predio José Salmoiraghi
Árbitro: Rodrigo Amadeo
Árbitro asistente 1: Rodrigo Mansilla
Árbitro asistente 2: Mateo Cueto
15.00 – Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona B) – Ciudad Deportiva
Árbitro: Lautaro Díaz
Árbitro asistente 1: Lucas García
Árbitro asistente 2: Matías Chena
15.00 – Belgrano – Quilmes (Zona B) – Estadio Julio César Villagra
Árbitro: Pablo Gómez
Árbitro asistente 1: Roberto Rodríguez
Árbitro asistente 2: Lucas Burgos
Jueves 28 de mayo
15.00 – Gimnasia – Barracas Central (Zona A) – Estadio Juan Carmelo Zerillo
Árbitro: Franco Gutierre
Árbitro asistente 1: Alejo Milone
Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez
Cuarto árbitro: Manuel Prieto
15.00 – Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – La Tatenguita
Árbitro: Damián Parodi
Árbitro asistente 1: Franco Chavez
Árbitro asistente 2: Santiago Araujo
15.00 – Sarmiento – Rosario Central (Zona A) – CAR
Árbitro: Ignacio Domínguez
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ian Ávalos
15.00 – Aldosivi – Talleres (Zona A) – Predio
Árbitro: Nazareno Galeano
Árbitro asistente 1: Freddy Quelca Guarachi
Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti
15.00 – Lanús – Platense (Zona B) – Auxiliar
Árbitro: Camila Gette
Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado
Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira
Cuarto árbitro: Mauro Trinidad
19.00 – River – San Lorenzo (Zona A) – River Camp
Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa
Árbitro asistente 1: Valentino Gaillard
Árbitro asistente 2: Patricio Acuña
Cuarto árbitro: Franco Porotelli