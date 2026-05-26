Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

Colón visitará el sábado a las 15.30 a Almirante Brown y son varias las cuestiones a resolver por parte del entrenador Ezequiel Medrán

Luego del empate ante Mitre, el plantel de Colón ya puso el foco en el partido que el próximo sábado jugará en condición de visitante ante Almirante Brown.

La planificación semanal de trabajo se vio modificada ya que este lunes se conoció la información de que el partido se adelantaba un día por pedido del Aprevide, ya que estaba programado para el domingo.

Así las cosas, Medrán tendrá un día menos para planificar el encuentro y son varios los interrogantes a develar. Y es que el DT aguarda por las recuperaciones de Federico Lértora y Federico Rasmussen.

En el caso del mediocampista no estuvo presente ante Mitre por un desgarro en la zona de los aductores, en tanto que el defensor fue al banco pero no ingresó dado que arrastra una entorsis en el tobillo.

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Así las cosas, parece más factible que Rasmussen vuelva al equipo y lo de Lértora asoma más complicado. No obstante, habrá que ver cómo va respondiendo en los entrenamientos.

Por otra parte, Medrán tendrá que definir si mantiene el esquema con el que jugó los últimos dos partidos como local o si vuelve al esquema de tres volantes de marca.

Así las cosas, son varias las cuestiones a definir de cara al partido ante Almirante Brown, en donde Colón estará más obligado que nunca a ganar en condición de visitante.