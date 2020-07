¿Dónde va a jugar Fernando Zuqui?

Fernando Zuqui dejó de ser jugador de Colón este 30 de junio cuando finalizó su contrato. En consecuencia, el volante debe retornar a Estudiantes dueño del 50% de los derechos económicos (el otro 50% es de Boca). Pero la dirigencia del Pincha hace un tiempo emplazó a Colón a que haga uso de la opción (valuada en 1.000.000 de dólares) entendiendo que el jugador había superado la cantidad de partidos que estaba estipulado en el contrato.

La realidad indica que el volante atraviesa una situación muy particular, ya que está en el medio de un conflicto entre clubes. Estudiantes obliga a Colón a adquirir el 50% del pase y el Sabalero ya avisó que no lo hará. Entiende que al haberse suspendido la competencia por una excepcionalidad, no se pueden tomar en cuenta los partidos que jugó dado que la temporada no había finalizado de la manera en que estaba estipulada.

LEER MÁS: Gabriel Esparza negocia con Sol de América

Incluso cuando Estudiantes intimó a Colón a comprar la mitad del pase, desde la dirigencia rojinegra contraatacaron pidiendo un resarcimiento económico. Manifestaron que en su momento pagaron un préstamo por 18 meses y pudieron utilizar al jugador tan solo 15 meses.

Zuqui debería arrancar desde este martes a entrenar de manera virtual con el plantel del Pincha, sin embargo eso no sucedió y el mediocamista mendocino continúa en Santa Fe esperando novedades. El futbolista quiere quedarse en Colón, pero en los términos estipulados es imposible.

Lo cierto es que por ahora Zuqui no tiene certeza sobre su futuro, pero a su vez entiende que la situación va para largo. El conflicto judicial hace que no se resuelva su situación. Estudiantes se mantiene firme en que Colón compre el pase y por eso no lo citó a entrenar con el plantel. Y Colón entiende que debe retornar al Pincha. Así las cosas, esta novela tendrá varios capítulos.