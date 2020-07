Gabriel Esparza negocia con Sol de América

Gabriel Esparza quiere quedarse en Colón, su contrato terminó el 30 de junio, pero siempre mostró predisposición para continuar en el plantel sabalero. Sin embargo, en las charlas entre su representante y la dirigencia rojinegra no hubo acuerdo. Por ello, el propio jugador manifestó "estar con un pie afuera de Colón". Por el momento Esparza sigue en Santa Fe a la espera de novedades.

Y ante la imposibilidad de continuar en el Sabalero, el delantero negocia con Sol de América de Paraguay. Esparza ya jugó y fue campeón en el fútbol paraguayo pero con la camiseta de Guaraní. En este caso el que lo pretende es Sol de América y el presidente de ese club Miguel Figueredo aseguró: "Buscamos un jugador como Esparza, pensamos que sus rasgos se adecuarán al equipo".

Incluso se dice que tendría todo arreglado con el club paraguayo y que está esperando que lo autoricen para viajar al país vecino y realizar la cuarentena. La contra es que no podría jugar hasta octubre, dado que el torneo guaraní se reanudará el 17 de julio, pero el nuevo campeonato arrancará en octubre. Por lo cual, si Esparza se convierte en refuerzo de Sol de América arrancaría entrenando de manera particular y no con el plantel.