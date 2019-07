El arribo de Lértora le abre la puerta de salida a Celis de Colón

En las últimas horas, el uruguayo Julio Comesaña, entrenador de Junior de Colombia, habló en conferencia de prensa y metió presión para sumar al volante Guillermo Celis. Uno de los accionistas del Tiburón, Fuad Char, reconoció días atrás que lo del jugador "está cercano. Depende de la propuesta que le hicimos al equipo portugués y que puedan conseguir que resigne el contrato vigente".

Embed #JuniorHD Julio Comesaña, técnico de Junior, habló sobre la posibilidad de la llegada de Guillermo Celis a Junior, el tiempo que hay que darle a Edwuin Cetré de espera y la ausencia de su camisa de la suerte. pic.twitter.com/603EFszg85 — Habla Deportes (@HablaDeportes) 15 de julio de 2019

En realidad se le hizo una propuesta al dueño de su pase, Vitoria de Portugal, que empezó a gestionar la rescisión de contrato con el Sabalero, con quien tenía compromiso por seis meses más. Esto siempre estuvo supeditado al arribo de Federico Lértora. Precisamente el fin de semana fue cambiante al respecto, ya que Belgrano quería venderlo al club santafesino y el jugador ir a Newell's.

• LEER MÁS: Lavallén probó el equipo para la revancha ante Argentinos

Una novela largísima que se habría esclarecido en las últimas horas con una nueva propuesta y por eso se lo estaría esperando para que en breve pase la revisión médica y firme su contrato por tres años. En consecuencia, Celis iba a quedar todavía más relegado, ya que en su posición están Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro, Fernando Zuqui y quizás también Marcelo Estigarribia.

• LEER MÁS: "Tengo contrato hasta junio del año que viene y quiero continuar"

Siempre hubo buena predisposición, pero tampoco Colón lo iba a dejar partir como si nada y en todo momento se plantó en pos de hacer valer sus derechos, por lo que habría un resarcimiento, aunque se desconocen las cifras.

• LEER MÁS: La plata fuerte que pondrá Colón por Lértora

Un jugador que llegó justamente de la mano de Comesaña a principios de año con bombos y platillos. No solo por estar en Europa sino por haber tenido antecedentes de Selección. Sin embargo, como a todo extranjero le costó la adaptación y no pudo terminar de explotar. Encima el DT charrúa pegó el portazo y sus chances fueron en declive. Luego con Pablo Lavallén debió remarla todavía más desde atrás.

Andrés Cadavid y Guillermo Celis.jpg Andrés Cadavid y Guillermo Celis UNO Santa Fe / José Busiemi

Una historia muy similar a la de su compatriota Andrés Cadavid, que dejó Millonarios, donde era capitán y referente para ponerse la sangre y luto, pero sus condiciones nunca estuvieron a la altura de la Superliga, factor que derivó en la vuelta casi inmediata a su país. Si se hila filo fueron más bien incorporaciones y no refuerzos, ya que no le dieron el plus que todo plantel precisa.

• LEER MÁS: Gonzalo Verón, en la mira de Colón

Ahora Celis, sabiendo que no es prioridad, sabe que lo más conveniente es aprovechar esta posibilidad que se le abre otra vez en Junior. En pocas palabras, la llegada de Lértora le sacó el pasaje con vuelta a Barranquilla.