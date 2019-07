"Tengo contrato hasta junio del año que viene y quiero continuar"

Colón cerró este martes su penúltimo entrenamiento en la ciudad, antes de viajar mañana a Buenos Aires con la difícil tarea de dar vuelta la llave frente a Argentinos Juniors e instalarse en los cuartos de final.

Pablo Lavallén tomó contacto este martes con los medios de prensa y en su inicio dio detalles de cómo se están preparando para pisar el Diego Maradona. Al respecto dijo que "entrenamos con la idea de poder ir a La Paternal y dar vuelta la serie, sabíamos desde el principio que iba a ser una serie dura, complicada, es un equipo muy intenso, que sacó ventaja en nuestra cancha, sin sacar grandes diferencias en el juego, fue un partido de segunda pelota, intentaremos tener la posibilidad de empatar la serie manejando la ansiedad y desesperación que va con un resultado, estamos tratando de ver las variantes y qué posibilidad hay para contrarrestar la presión de ellos. Hay que buscar soluciones, antes del viaje ultimaremos detalles".

Indudablemente los 90' del jueves marcarán su eliminación o continuidad en el primero de los objetivos de este semestre. Por eso cuando le preguntaron al DT si quedar en el camino podría complicar la continuidad, no dudó en expresar que "esa es una pregunta que no es para mí, tengo un contrato hasta junio del año que viene y pretendo continuar, es una competencia de eliminación con doble juego y podes ganar o perder, estamos en octavos de final, seguramente los que pasen a cuartos serán los mejores ocho, de por sí no es fácil, no fueron fáciles las otras llaves, no es una pregunta para mí, vamos a jugar el jueves y volveremos a entrenar el domingo, más allá del resultado, y después tenemos dos semanas donde jugamos sábados y viernes en Buenos Aires, pienso en un proyecto pensando en el semestre y pretendo poder cumplirlo".

• LEER MÁS: La plata fuerte que pondrá Colón para sumar a Lértora

En otro tramo de la charla hizo mención a la posibilidad de incluir el jueves a Chancalay como titular. Al respecto acotó que "es una variante, lógicamente cuando uno opta por poner un jugador como él, de características más ofensivas, hay que sacar un jugador del equipo, en su momento fue Bernardi, que más allá de lo que te pueda aportar en ofensiva, tiene un recorrido para atrás que Chanca no lo tiene, tendríamos más peso ofensivo pero menos poder de defender, uno tiene que ganar el partido".

Para luego agregar: "Hay que ser equilibrado porque recibir otro gol se pone cuesta arriba, vamos a evaluar hasta mañana, si hacemos el gol de movida bienvenido sea, si termina el primer tiempo 0 a 0, tenemos 45' para hacer un gol, hay que pensar los posibles jugadores, lo que le pueden dar al equipo, lo que no tienen, los técnicos las probamos y lo de Chanca es una posibilidad".

Si bien se filtró el acuerdo para que Lértora y Acosta se sumen a Colón, el técnico fue escueto y disparó: "No tengo confirmación de nada, hasta que los dirigentes me digan que puedo contar con ellos, son jugadores que están en otro club".

• LEER MÁS: Gonzalo Verón, en la mira del Sabalero

Lavallén volvió nuevamente a pensar en la revancha de este jueves contra Argentinos Juniors, pensando en lo que puede gestar el Sabalero ante un rival que cuenta con ventaja. Por eso apuntó: "Uno propone una estrategia, el rival hace la suya, y si vos a tus jugadores cada vez que tengan la pelota en sus pies, para que nosotros saltemos línea y pongamos la pelota rápido en campo rival sin tenencia, no puedo decirles de arriesgar porque si la presión es buena te hacen saltar líneas".

Y luego, completó: "Uno evalúa cuanto gana y pierde de esa forma, si fuera Dabove haría lo que hizo él, no tengo ningún 9 de 1.90 que pueda chocar con Quintana, trataremos de buscar espacios libres, esto es un juego de ajedrez, a veces la estrategia del rival te obliga a hacer algo que no te gusta pero puede ser lo más recomendable, tendremos que adaptar a la contra estrategia del rival y si imponemos las condiciones ellos deberán hacerlo. Van ganando el partido y quizás no tendrán la idea de regalarnos espacios".