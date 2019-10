El Brigadier López, la fortaleza de Colón para luchar contra el descenso

Al cabo de las primeras 10 fechas, muchos esperaban ver a Colón más arriba peleando en zona de copas, sin embargo, la irregularidad se mantiene. Como si el destino se lo impusiera por decantación. Que si no es con lo justo o sufriendo no vale. Para variar, fiel a su historia.

Así afronta esta Superliga, luchando para incrementar un promedio que no le permite relajación. Más que nada, porque la zona roja del descenso está cerca y los constantes vaivenes todo el tiempo lo ponen en jaque. Justamente este fin de semana se dieron resultados propicios para aprovechar y por eso la victoria fue como un bálsamo para tomar un poco más de aire.

No fue sencillo superar a Godoy Cruz, pero cuando no se puede jugar bien, siempre es importante sumar. Hoy el Sabalero sustenta su campaña por lo que realizó en el Estadio Brigadier López. Prácticamente se transformó en una fortaleza ante la anemia alarmante que arrastra hace más de un año como visitante, ya que hace 17 partidos que no suma de tres en esa condición.

estadio Colón.jpg UNO Santa Fe

Entonces, para paliar ese factor, hacerse fuerte en casa se tornó vital. Tiene 13 unidades producto de cuatro ganados, un empate y una derrota. Es uno de los mejores en este sentido, con un promedio del 72%. Comparte dicha performance con Newell's y Argentinos Juniors, que tienen un duelo menos.

Pero el vuelco es radical cada vez que sale a la ruta, donde perdió todo lo que jugó. Eso lo expondría a una campaña de descenso, pero se sostiene por lo que hace en el Cementerio de los Elefantes. El plantel y el entrenador Pablo Lavallén son conscientes de ello y por eso trabajan incansablemente para intentar torcer el rumbo y por lo menos tratar de hacer más rentable las excursiones a otras canchas.

jugadores Colón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Más que nada porque si se llega a derrumbar lo que construye en casa, ahí sí todo se complicaría más de la cuenta. La pelea por evitar perder la categoría todavía tiene mucho camino por delante, pero a medida que pasan las fechas el margen de error se acorta y eso no puede ser pasado por alto.

Ahora Colón tendrá una vara altísima de exigencia visitando a River, que si no es el equipo por excelencia de Argentina pega en el palo. En consecuencia, habrá que dar un plus para intentar ponerle fin a la mala racha.

jugadores Colón 1.jpg Prensa Colón

Por lo pronto, el Brigadier López se volvió un territorio inexpugnable y cada club que viene, sabe que será un dolor de cabeza intentar llevarse algo. La contienda no se detiene.