"El Colón que dirigía Basile era un equipo para ser campeón"

Gerardo Bedoya tuvo un breve paso por Colón, llegó en el año 2004 y formó parte del equipo que conducía Alfio Basile y que tuvo pasajes de muy buen fútbol. El defensor colombiano disputó 33 partidos con la camiseta rojinegra y convirtió tres tantos. previo a su paso por el Sabalero fue campeón con Racing en el 2001.

En diálogo con el Instagram Live de Soy Deportes, el exlateral rojinegro recordó su paso por Santa Fe y contó algunas anécdotas relacionadas con el Coco Basile. A la vez que contó que en algún momento lo llamaron nuevamente para jugar en Colón, pero por distintas circunstancias no se concretó su regreso.

"En Santa Fe la pasamos excelente, Giovanni Hernández y yo nos acostumbrábamos al asadito de los domingos. Teníamos invitaciones de la gente. Yo iba siempre a ver básquet, al club Macabi. Totono no se sumaba mucho a los asados. Santa Fe es una ciudad pequeña, pero se vive muy fuerte el fútbol. Me tuve que ir por otra oferta, después me volvieron a llamar y tuve chances de volver", comenzó relatando.

Respecto al Colón que integró expresó: "Con ese equipo podiamos pelearle el campeonato a cualquiera. El Colón del Coco Basile era más vistoso que el Racing campeón del 2001. Perdimos muchos puntos en las primeras fechas y eso nos terminó perjudicando. Ese Colón pudo salir campeón tranquilamente, era un gran equipo".

"El Coco Basile trabajaba a su manera, era un gran manejador de grupo y un gran líder. En los primeros partidos el Coco Basile nos dijo que se iba. Fuimos varios a decirle que no se vaya. Y nos dice: ‘muchachos, es que me hace mucha falta la noche de Buenos Aires’. Pero pudimos convecerlo para que se quede", relató el cafetero.

A la hora de realizar una comparación entre Basile y Mostaza Merlo respecto a quien es más cabulero respondió: "Entre Mostaza Merlo y Coco Basile, creo que el Coco es el que tiene más cábalas. Al Coco y al Panadero Díaz los veía pelear hasta con la barra de Colón. Iban a pedirle algo a ellos y los enfrentaba".