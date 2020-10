El fin de semana rompió con esa mini concentración a la que se sometió en la pensión de Colón, para disfrutar otra vez del calor de su hogar junto a su mujer y su hijo, a los cuales se pudo observar durante todo este tiempo compartir su tiempo, en una clara muestra de lo bien que se encuentra Brian Fernández, luego de una recaída que tuvo en el inicio del 2020.

Pero en las últimas horas su intervención en Instagram fue para hacerle un desesperado pedido a sus seguidores, debido a que extravió documentación suya y de su hijo, que son muy importantes para salir del país, según lo revelado por Brian Fernández.

BRIAN FERNÁNDEZ.png El desesperado pedido de Brian Fernández en Instagram, por el cual hasta ofrece recompensa.

"Se me perdió hoy esa billetera por BARRIO SUR les pido por favor que me ayuden a compartir! tenía documentación mía y de mi hijo que es del exterior y se me hace imposible volverla a tener en estos momentos! Muchas gracias", fue el pedido del delantero de Colón.

Y el desesperado pedido de Brian Fernández en Instagram, agrega: "Hay recompensa! más allá del dinero que había necesito la documentación. Les pido de corazón".

De esta manera Brian Fernández se pronunció en las últimas horas en Instagram, mientras este lunes se sumó otra vez a los entrenamientos de Colón, en el Complejo Ciudad Fútbol, donde el plantel se prepara para el inicio de una nueva temporada.