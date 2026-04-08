Cuánto hace que Colón no gana tres partidos seguidos en el Brigadier López

Colón atraviesa un buen momento en casa, pero aún tiene una deuda: volver a encadenar triunfos consecutivos. Ante Racing de Córdoba, tendrá una nueva oportunidad.

Colón llega entonado al compromiso del próximo domingo a las 19 frente a Racing de Córdoba en el Brigadier López. El equipo viene de golear 3-0 a San Miguel en Santa Fe, mostrando una de sus mejores versiones, y antes había conseguido un valioso triunfo como visitante ante Patronato.

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Sin embargo, el recorrido reciente también marca altibajos: en el medio de esa racha, cayó por 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel. Esa irregularidad es la que le impide, por ahora, encadenar victorias consecutivas.

La deuda de Colón: tres triunfos al hilo

El dato no pasa desapercibido. Colón hace tiempo que no logra ganar tres partidos consecutivos en la Primera Nacional, una marca que suele ser clave para afirmarse como candidato en una categoría larga y exigente.

Colón nueva chicago.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

A pesar de algunos buenos pasajes, el equipo todavía no consiguió esa regularidad que le permita sostener una racha positiva prolongada.

El recuerdo más cercano

Paradójicamente, la última vez que Colón logró una seguidilla de tres triunfos consecutivos como local se dio en el arranque de la caótica temporada 2025.

Tras empatar sin goles ante Temperley, el Sabalero inició una racha positiva en el Brigadier López:

2-1 ante Nueva Chicago, con goles de Emmanuel Gigliotti y Jorge Sanguina.

2-1 frente a Chaco For Ever, con tantos de Gigliotti y Federico Jourdan.

2-0 contra Central Norte, con anotaciones de Christian Bernardi (de penal) y nuevamente Gigliotti.

Ese buen inicio generó expectativas, pero la racha se cortó con la derrota ante Gimnasia de Jujuy, que frenó el envión.

Otra chance en casa

Ahora, Colón vuelve a tener la oportunidad de acercarse a ese objetivo. Si derrota a Racing de Córdoba, alcanzará su tercera victoria consecutiva como local, una señal importante en la construcción de su fortaleza en el Brigadier López.

Más allá de lo estadístico, el desafío es claro: sostener el rendimiento y transformar los buenos momentos en regularidad, un factor determinante en la pelea por los primeros puestos.

Un paso más hacia la consolidación

En una categoría donde la paridad es la norma, las rachas positivas marcan la diferencia. Colón sabe que está ante una oportunidad concreta de dar ese salto.

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El domingo, no solo habrá tres puntos en juego. También estará en disputa la posibilidad de empezar a construir una verdadera seguidilla ganadora.