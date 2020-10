Pierotti: "Tengo que aprovechar esta oportunidad en Colón"

Si bien Eduardo Domínguez no lo utilizó mayormente en el equipo titular, se sabe que Santiago Pierotti es uno de los jugadores que más grata impresión le generó al DT en el examen que hizo de los últimos meses de Colón, revisando en videos los partidos de Primera y Reserva, durante la primera parte de la cuarentena que afrontó en el Predio Ciudad Fútbol.

Pierotti habló con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde comenzó contando: "Estamos trabajando, Eduardo Domínguez si bien está planteando varios equipos va probando, viendo lo que le sienta mejor. Pero estamos trabajando para eso y cuando nos necesite estemos preparados".

Santiago Pierotti.jpg Santiago Pierotti ya tiene un gol ante Sol de Mayo por Copa Argentina con la camiseta de Colón. @Copa_Argentina

En cuanto a los puestos donde Domínguez lo viene parando en los entrenamientos de Colón, reveló: "Me probó por izquierda, pero últimamente como volante interior derecho, o como carrilero. Pero mucho más por derecha que por izquierdo. Como carrilero es más físico, de ataque. Lo que pretendo es no pasar mucho tiempo sin tocar la pelota, pero de carrilero no me disgusta".

"Me gusta llegar al área, por eso también me gusta jugar de carrilero. Lo que tengo que mejorar es llegar más al área. Es un momento ideal por la situación de los equipos del fútbol argentino, ya que se están fijando más en los juveniles. Es la oportunidad para mí y para varios de los juveniles que estamos en el plantel. Hay que aprovechar y saber dónde estamos parados", agregó Santiago Pierotti, sobre su situación actual en el plantel de Colón.

También reflexionó sobre el tiempo sin fútbol en nuestro país, y Santiago Pierotti destacó: "Nos sirvió, más allá del virus que nos afecta, nos ayudó para descansar un poco la cabeza, para estar en familia. Pero ya estamos volviendo, con la cabeza en Colón, y en el torneo que se avecina".