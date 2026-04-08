Leandro Allende: "Colón necesita ascender, vinimos para eso"

Leandro Allende, quien se ganó un lugar como titular en Colón, analizó el momento del equipo y el gran objetivo que persigue en la temporada.

Leandro Allende empieza a convertirse en una pieza importante dentro de Colón . Tras su buena actuación ante San Miguel, donde fue titular por segunda vez, el futbolista dejó en claro que su recorrido en la cancha tiene una particularidad: no nació como defensor.

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), el entrerriano contó su historia: “He jugado de media punta y el año pasado en Quilmes también de interno, pero mi puesto es volante extremo”, explicó.

Su paso al lateral izquierdo no fue casual. “Tenía un tío que en Sarmiento me ponía de tres para hacerme enojar. En una semifinal se lesionó el lateral y me tocó cubrirlo, lo hice bien y ya al año siguiente seguí en ese puesto”, relató.

Más allá de su función actual, no pierde su esencia ofensiva: “Me gusta mucho pasar al ataque y llegar al gol”, aseguró, dejando en claro su vocación por proyectarse.

Leandro Allende, equilibrio y confianza en Colón

Allende también se refirió al funcionamiento colectivo y al respaldo que encuentra en sus compañeros: “Tenemos jugadores que hacen la diferencia arriba, que juegan bien, eso te da tranquilidad para quedarte a marcar”, analizó.

Ese equilibrio entre ataque y defensa es una de las claves del buen momento del equipo, que llega en alza al compromiso del domingo ante Racing de Córdoba, desde las 19 en el Brigadier López.

Un objetivo claro: el ascenso

El lateral no esquivó el principal desafío que tiene Colón en la temporada: “Colón necesita ascender, vinimos para eso, fue lo que hablamos desde un principio. Yo sabía a lo que venía”, afirmó con contundencia.

En lo personal, también valoró su presente: “Estoy contento, disfrutando el proceso. Me costó jugar y por suerte lo estoy haciendo, trato de disfrutarlo con mucha responsabilidad para lograr el objetivo”.

Un grupo fuerte en una categoría exigente

Sobre el día a día, Allende destacó la fortaleza interna del plantel: “Somos de hablar mucho, de hacer autocrítica. Por suerte pudimos recuperarnos de la derrota con San Telmo y esperemos seguir así”, señaló.

Allende.jpg Leandro Allende le ganó la pulseada a Facundo Castet y se convirtió en titular de Colón a fuerza de grandes rendimientos. UNO Santa Fe / José Busiemi

Y agregó sobre la dificultad del torneo: “Es una categoría difícil, son muchas fechas, le puede tocar a cualquiera. San Telmo no había ganado y nos ganó. Sabemos que todos los partidos son duros”.

En esa línea, remarcó un aspecto clave: “Tenemos un plantel preparado, un plantel de hombres que está dispuesto a sobreponerse a lo que venga”.

De Villaguay al fútbol grande y una amistad intacta

Allende también repasó sus orígenes en Villaguay, Entre Ríos, donde dio sus primeros pasos antes de dar el salto al profesionalismo, que considera llegó con su etapa en Chaco For Ever.

Además, reveló su relación con Marcelo Estigarribia, actual delantero de Unión: “Somos amigos desde los cinco años, hicimos infantiles juntos. Nos juntamos una vez a tomar mates acá en Santa Fe, pero no coincidimos mucho por los tiempos”, contó.

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Hoy, Allende vive un momento especial. Después de esperar su oportunidad, respondió en cancha y empieza a ganarse un lugar. En la previa de un partido exigente ante Racing de Córdoba, su historia de adaptación, esfuerzo y crecimiento se mezcla con el presente de un Colón que va por todo.

El domingo tendrá una nueva prueba. Y otra chance para seguir afirmándose.