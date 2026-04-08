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Budiño no está bien y Paredes asoma para ser titular en Colón ante Racing de Córdoba

Matías Budiño se sometió a nuevos estudios por el dolor que tiene en los riñones por un golpe y sería baja en Colón para recibir a Racing de Córdoba

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 14:38hs
Budiño no está bien y Paredes asoma para ser titular en Colón ante Racing de Córdoba

UNO Santa Fe | José Busiemi

El arco de Colón podría tener una variante para el compromiso del domingo. En la práctica de este miércoles, el técnico siguió la evolución de Matías Budiño, que no está en plenitud y todo indica que Tomás Paredes se perfila para ser titular ante Racing de Córdoba por la fecha 9 de la zona A de la Primera Nacional.

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El plantel completó una nueva jornada de trabajos en el predio con la mira puesta en el duelo del próximo domingo, desde las 19, en el Brigadier López. Allí, el foco principal estuvo puesto en el estado del arquero titular, que continúa con molestias y debió someterse a nuevos estudios para determinar con precisión su cuadro. La evolución no es la esperada y, por ahora, su presencia aparece comprometida.

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Tomás Paredes, con chances de ser titular en Colón

En ese contexto, todo conduce a que Tomás Paredes tenga su gran oportunidad del año. El joven guardameta, que debutó en 2025, corre con ventaja para ser titular en un partido importante, lo que marcaría un paso clave en su crecimiento dentro del plantel. El cuerpo técnico analiza el escenario con cautela, aunque hoy la tendencia es clara.

Matías Budiño Tomás Paredes
Tom&aacute;s Paredes asoma chances de ser el arquero titular de Col&oacute;n.

Tomás Paredes asoma chances de ser el arquero titular de Colón.

Detrás suyo, la lógica indicaría que Tomás Giménez ocuparía el banco de relevos, aunque tampoco habría que descartar a Lucas Cuffia como alternativa. Son las opciones que maneja el entrenador mientras se aguarda la evolución de Budiño.

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Por ahora, no se vislumbran otras variantes, más allá de que todavía restan varias prácticas antes del encuentro. El equipo continuará ajustando detalles en los próximos días, con la expectativa de llegar en las mejores condiciones a un duelo que puede ser determinante para sostener la pelea en la zona.

Colón Matías Budiño Tomás Paredes
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