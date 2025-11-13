Si José Alonso es presidente de Colón, Medrán seguiría siendo el DT

José Alonso candidato a presidente de Colón por la lista Tradición Sabalera, tendría definido ratificar a Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán tendría el ok de José Alonso para continuar siendo el DT de Colón.

El domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Colón y uno de los cinco candidatos a presidente es José Alonso quien encabezará la lista Tradición Sabalera.

Y respecto al futuro del entrenador en caso de que sea elegido por los socios, Alonso ya habría definido que Ezequiel Medrán siga siendo el DT de Colón en 2026.

La charla que mantuvo con el entrenador lo dejó muy conforme, de hecho, Alonso expresó: "Medrán me parece capaz, fresco y ordenado. Tiene su carácter y me dejó una buena imagen".

Pero además, Alonso se llevó una buena impresión respecto a la radiografía que realizó el DT sobre el fútbol profesional, formativo y amateur de Colón.

En esa reunión hablaron de distintos temas, como por ejemplo la conformación del plantel y lo que pretende Medrán, respecto a los refuerzos. Y en ese sentido ya puso sobre la mesa las opciones que maneja para reforzar el plantel.